Окупанти перевіряють телефони маленьких маріупольців у школах, - депутат міськради Забавін про терористичний контроль ворога
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розкрив деталі подій в тимчасово окупованому населеному пункті, де російські війська встановили жорсткий контроль над усіма сферами життя
Про це він сказав у ранковому етері Еспресо.
"З урахуванням того, що Маріуполь - це зараз такий великий військовий, російський концтабір то все, що там відбувається відповідно контролюється і російськими спецслужбами. Уявіть собі навіть у так званих школах раніше просто було покладено на функції директора контроль за учнями, контроль за як вони називають "инакомыслием", аби слідкувати навіть за маленькими маріупольцями, які у них думки, про що вони спілкуються. Забирали у них телефони для того, щоб дивитися приватне листування дітей", - розповів Забавін.
За його словами, зараз ворог ввів у навчальних закладах відповідальну особу, яка буде контролювати так звану загрозу можливих терористичних проявів: "Вони взагалі поїхали глуздом і уявіть собі, які там репресивні методи діють".
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"Стосовно загальної ситуації, все ж таки окупанти не можуть досі звикнути до того, що українці можуть виказувати непокору, протести, вказувати не задоволення ситуацією, що відбувається дуже часто, а з урахуванням тих важких умов проживання, які залишаються в Маріуполі. Росіяни продовжують історію, яку вони створили ще минулого року так звану контрольовану опозицію, так званий народний контроль, який ходить по магазинах, стихійних звалищах, журить місцеву владу за неякісну роботу і це все потім показово прибирають. Вони розуміють, що протестний настрій серед українців по Маріуполю на такій межі, коли вже потрібно випускати якийсь пар і створюють таке контрольоване опозиційне угруповання, які на камеру показово роблять у супермаркетах якісь зйомки якихось дрібних проблем і потім на камеру ці проблеми вирішують. Це свідчить про те, що росіяни розуміють, що дійшло вже до точки кипіння", - підсумував депутат Маріупольської міської ради.
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