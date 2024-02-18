Окупанти перевіряють телефони маленьких маріупольців у школах, - депутат міськради Забавін про терористичний контроль ворога

Про це він сказав у ранковому етері Еспресо.

"З урахуванням того, що Маріуполь - це зараз такий великий військовий, російський концтабір то все, що там відбувається відповідно контролюється і російськими спецслужбами. Уявіть собі навіть у так званих школах раніше просто було покладено на функції директора контроль за учнями, контроль за як вони називають "инакомыслием", аби слідкувати навіть за маленькими маріупольцями, які у них думки, про що вони спілкуються. Забирали у них телефони для того, щоб дивитися приватне листування дітей", - розповів Забавін.

За його словами, зараз ворог ввів у навчальних закладах відповідальну особу, яка буде контролювати так звану загрозу можливих терористичних проявів: "Вони взагалі поїхали глуздом і уявіть собі, які там репресивні методи діють".

Читайте також: Росіяни влітку збираються відкрити музей так званого звільнення Маріуполя, - Забавін

"Стосовно загальної ситуації, все ж таки окупанти не можуть досі звикнути до того, що українці можуть виказувати непокору, протести, вказувати не задоволення ситуацією, що відбувається дуже часто, а з урахуванням тих важких умов проживання, які залишаються в Маріуполі. Росіяни продовжують історію, яку вони створили ще минулого року так звану контрольовану опозицію, так званий народний контроль, який ходить по магазинах, стихійних звалищах, журить місцеву владу за неякісну роботу і це все потім показово прибирають. Вони розуміють, що протестний настрій серед українців по Маріуполю на такій межі, коли вже потрібно випускати якийсь пар і створюють таке контрольоване опозиційне угруповання, які на камеру показово роблять у супермаркетах якісь зйомки якихось дрібних проблем і потім на камеру ці проблеми вирішують. Це свідчить про те, що росіяни розуміють, що дійшло вже до точки кипіння", - підсумував депутат Маріупольської міської ради.