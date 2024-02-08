Маріупольцям, оселі яких зруйновано, РФ дає житло на околицях у бараках без каналізації, - депутат міськради Забавін

Про це він розповів у ранковому етері Еспресо.

За даними Забавіна, окупанти планують збудувати й здати в експлуатацію 147 000 м² іпотечного житла на тимчасового окупованій території Донецької області: "Якщо ми поділимо це на середню кількість квадратних метрів квартири, а потім ще будинку, то вийде приблизно 28 будинків. Заявляють про це так масштабно, але якщо ми зробимо порівняльну характеристику, що окупанти в Маріуполі пошкодили та знищили понад 2000 багатоповерхових будинків, це 1,5 відсотка".

Також з'явилась інформація про те, що окупанти в самому центрі Маріуполя почали зносити Будинок зв'язку, який вони знищили ще в березні 2022 року. Ймовірно, там збудують житлові квартири для продажу.

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"Там будують під іпотеку, тобто це все йде про заробіток окупантів на тимчасово окупованій території. Тобто людям, які там проживали не збираються видавати житло, видають їм житло як правило на околицях міста, де будують в у прямому сенсі бараки: триповерхові будинки, явіть собі, які не підключені до системи центральної каналізації - це реально бараки в яких навіть двері після монтажу не закриваються, пішла посадка по будинку, бо там від фундаменту тільки одна назва. Щоб всі розуміли, будівельні норми, дотримання якихось норм будівництва взагалі цього немає по будівництву так званого соціального житла і те ж саме, що там окупанти продають по 1000-1200$ за квадратний метр в так звану іпотеку - там теж йде повне недотримання норм", - сказав депутат Маріупольської міської ради і додав, що після деокупації потрібно буде все це зносити, бо жити там небезпечно.

Основним покупцем цих неякісних квадратних метрів є громадяни Росії ті, кого завозять працювати.

"Яку ціль вони перед собою ставлять? Першу - заробити, другу ціль - прив'язати тих гастарбайтерів, своїх слухняних рабів, яких вони завезли з різних віддалених куточків своєї терористичної країни в Маріуполь, щоб замінити місцеве населення й хоча б зрівняти його. Як можна прив'язати людину? - видавши їй кредитування на 20-30 років і будуть вони сплачувати цю іпотеку і проживати на тимчасово окупованій території", - підсумував Забавін.