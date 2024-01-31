Росіяни влітку збираються відкрити музей так званого звільнення Маріуполя, - депутат міськради Забавін про цинізм окупантів

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни вигадали ще один цинізм. Вони влітку збираються відкрити музей нібито звільнення Маріуполя, і збирається його відкрити одна з головних терористок Матвієнко. Тобто зараз там тривають підготовчі роботи, але я б це назвав музеєм геноциду й російської окупації", - наголосив Забавін.

За словами депутата міськради, росіяни розбомбили 80% міста й вбили тисячі людей, тобто весь Маріуполь є музеєм геноциду українців у Маріуполі.

"Росіяни конфісковують квартири людей, які виїхали з міста, не сприймаючи російську окупацію. Існують різні схеми з цим житлом. Частина людей досі не виїхала з Маріуполя, тому що існує загроза, що їхнє житло можуть визнати безгосподарним та націоналізувати", - додав Забавін.