Росіяни влітку збираються відкрити музей так званого звільнення Маріуполя, - депутат міськради Забавін про цинізм окупантів
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зазначив, що росіяни розбомбили 80% міста й вбили тисячі людей, а зараз збираються відкрити музей
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни вигадали ще один цинізм. Вони влітку збираються відкрити музей нібито звільнення Маріуполя, і збирається його відкрити одна з головних терористок Матвієнко. Тобто зараз там тривають підготовчі роботи, але я б це назвав музеєм геноциду й російської окупації", - наголосив Забавін.
За словами депутата міськради, росіяни розбомбили 80% міста й вбили тисячі людей, тобто весь Маріуполь є музеєм геноциду українців у Маріуполі.
"Росіяни конфісковують квартири людей, які виїхали з міста, не сприймаючи російську окупацію. Існують різні схеми з цим житлом. Частина людей досі не виїхала з Маріуполя, тому що існує загроза, що їхнє житло можуть визнати безгосподарним та націоналізувати", - додав Забавін.
- 17 січня повідомлялося, що військові переміщення російських окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі знову змінили напрям у бік Волновахи на Донеччині, що, ймовірно, свідчить про підготовку окупантів до наступу на Волноваху.
- Російські окупанти продовжують переміщати свою техніку у бік тимчасово окупованої частини Запорізької області. За тиждень на ній змінилося маркування з ”V” на ”Z”.
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