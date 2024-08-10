Окупанти протягом дня масово атакують Херсонщину дронами: відомо про 6 поранених

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові від ранку масовано атакують дронами цивільних у прибережних районах. Відомо вже про 6 постраждалих.

"Під ворожий удар потрапляють люди, які знаходяться на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів", - каже Прокудін.

Голова ОВА закликав жителів передмістя, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка, а також мешканців Дніпровського району, по можливості сьогодні залишатись вдома, та не виходити на вулицю без нагальної потреби.