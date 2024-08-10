Окупанти протягом дня масово атакують Херсонщину дронами: відомо про 6 поранених
Російські окупанти протягом дня 10 серпня атакували Херсонщину безпілотниками. Внаслідок обстрілів 6 людей отримали поранення
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, російські військові від ранку масовано атакують дронами цивільних у прибережних районах. Відомо вже про 6 постраждалих.
"Під ворожий удар потрапляють люди, які знаходяться на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів", - каже Прокудін.
Голова ОВА закликав жителів передмістя, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка, а також мешканців Дніпровського району, по можливості сьогодні залишатись вдома, та не виходити на вулицю без нагальної потреби.
- У ніч проти 10 серпня російські окупанти вдарили по передмістю Херсона. Вогонь спалахнув на відкритій території за межами міста. Через сильний вітер дим швидко поширився, затягнувши майже весь Херсон.
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