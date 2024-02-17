Окупанти штурмують Авдіївку без бронежилетів та евакуації поранених, - "Атеш"
Російські військові, які беруть участь у штурмах Авдіївки, скаржаться на відсутність організації евакуації поранених та загиблих і навіть забезпечення бронежилетами
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
"У ході штурмів Авдіївки до нас масово звертаються російські військові. Вони надсилають нам координати пунктів управління, польових складів із боєприпасами та місця стоянки техніки. Їхня мотивація проста: помститися за загиблих товаришів, які полягли в м'ясних штурмах", - пишуть партизани.
Агенти "Атеш" з 87-го стрілецького полку, 55-ї та 115-ї окремих мотострілецьких бригад Росії повідомляють, що подібних втрат ще не було за цю війну. Зазначається, що окупанти змушені наступати під загрозою розстрілу й випадки такого покарання вже були.
"Наступ часто проводився без організації евакуації поранених та загиблих. Деякі військові змушені були забирати бронежилети з 200-х", - зазначають у русі.
"Атеш" передав інформацію Силам оборони України.
- Авдіївка залишається основним напрямком для Росії. Окупанти не полишають спроб захопити місто та продовжують атаки у південно-східній частині населеного пункту. Британська розвідка оцінила ситуацію на пріоритетному для РФ напрямку
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