Окупанти тиснуть на працівників ЗАЕС, які не йдуть на співпрацю, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Через специфіку та складність професії окупанти не можуть набрати інших працівників на станцію, адже спеціалістів не вистачає по всій Росії. Але й співробітників ЗАЕС на роботу не допускають - їх викликають на допити й погрожують членам їхніх родин.

"Водночас російська адміністрація заявляє, що дефіциту кадрів немає, проте ця інформація не відповідає дійсності. Наразі станція не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках окупантів", - пишуть в ЦНС.