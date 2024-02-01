Окупанти тиснуть на працівників ЗАЕС, які не йдуть на співпрацю, - Спротив
Росіяни продовжують тиснути на працівників тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, які відмовляються співпрацювати, але залишилися в Енергодарі
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Через специфіку та складність професії окупанти не можуть набрати інших працівників на станцію, адже спеціалістів не вистачає по всій Росії. Але й співробітників ЗАЕС на роботу не допускають - їх викликають на допити й погрожують членам їхніх родин.
"Водночас російська адміністрація заявляє, що дефіциту кадрів немає, проте ця інформація не відповідає дійсності. Наразі станція не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках окупантів", - пишуть в ЦНС.
- 20 січня стало відомо, що росіяни знову замінували окуповану ними ЗАЕС та продовжують блокувати доступ до певних об'єктів.
- 26 січня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на ЗАЕС продовжує залишатися вкрай крихкою.
- 26 січня стало відомо, що в усіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС спливає термін придатності ядерного палива. Це може призвести до радіаційної аварії.
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