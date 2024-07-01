Окупанти у Каховці вдруге викрали місцеву журналістку Жанну Кисельову

Про це інформує Каховська міська територіальна громада.

Зазначається, що 27 червня загарбники забрали 56-річну Жанну Кисельову зі власної квартири.

На даний час місцеперебування жінки невідоме.

Жанна Кисельова багато років очолювала району газету "Каховська зоря", боролася за її роздержавлення. У 2020 році була обрана депутаткою Каховської міської ради.

Від початку російської окупації міста у лютому 2022 року журналістка перебувала у рідному місті і залишадася там навіть після першого звільнення, коли окупанти майже місяць тримали її "на підвалі".