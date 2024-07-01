Окупанти у Каховці вдруге викрали місцеву журналістку Жанну Кисельову
У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники викрали журналістку місцевої газети Жанну Кисельову. Це вже друге викрадення жінки після звільнення у 2022 році
Про це інформує Каховська міська територіальна громада.
Зазначається, що 27 червня загарбники забрали 56-річну Жанну Кисельову зі власної квартири.
На даний час місцеперебування жінки невідоме.
Жанна Кисельова багато років очолювала району газету "Каховська зоря", боролася за її роздержавлення. У 2020 році була обрана депутаткою Каховської міської ради.
Від початку російської окупації міста у лютому 2022 року журналістка перебувала у рідному місті і залишадася там навіть після першого звільнення, коли окупанти майже місяць тримали її "на підвалі".
- Нагадаємо, у вересні 2022 року Жанну Кисельову з Каховки вже викрадали російські окупанти викрали, проте вже у жовтні жінку звільнили.
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