Про це повідомили в facebook-сторінці Каховської міської територіальної громади.

"Дякуючи Богові, Кисельова Жанна Іванівна, яку озброєнні військові РФ 19 вересня забрали зі своєї домівки, повернулася додому", - йдеться у повідомленні.

Довідка

Згідно з інформацією Інституту масової інформації, Жанна Кисельова боролася за роздержавлення комунальних ЗМІ, зокрема газети "Каховська зоря".

У 2020 році вона стала депутаткою Каховської міської ради.

16 травня російські окупанти викрали із власного помешкання співробітника "Суспільне Херсон" Олексія Воронцова.

У липні французькі тележурналісти потрапили під обстріл росіян під час зйомок сюжету на Донеччині, а у червні — воєнкори BBC потрапили під обстріл росіян на Донбасі.

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9 вересня у боях за звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко

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