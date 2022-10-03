Російські окупанти відпустили викрадену редакторку газети "Каховська зоря" Жанну Кисельову
Журналістку Жанну Кисельову з міста Каховка Херсонської області, яку російські окупанти викрали 19 вересня, звільнили
Про це повідомили в facebook-сторінці Каховської міської територіальної громади.
"Дякуючи Богові, Кисельова Жанна Іванівна, яку озброєнні військові РФ 19 вересня забрали зі своєї домівки, повернулася додому", - йдеться у повідомленні.
Довідка
Згідно з інформацією Інституту масової інформації, Жанна Кисельова боролася за роздержавлення комунальних ЗМІ, зокрема газети "Каховська зоря".
У 2020 році вона стала депутаткою Каховської міської ради.
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