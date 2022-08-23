За ґратами у Криму загарбники тримають 14 журналістів, - голова Центру прав людини ZMINA
Голова Центру прав людини ZMINA заявила, що російські окупанти тримають за ґратами у Криму 14 журналістів
Про це інформують в телеграмі-каналі Медіацентру.
"В Криму посилилися репресії і список політв’язнів лише зростає. В тому числі і список громадянських журналістів – Ірина Даніловіч, Вілен Тімер’янов. Таким чином, ми маємо вже 14 журналістів, яких Росія тримає за ґратами", – заявила голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.
У російському полоні вже півтора року знаходиться і журналіст Владислав Єсипенко.
Повідомляється, що 16 лютого псевдосуд в тимчасово окупованому Криму засудив Єсипенка до восьми років позбавлення волі. Рашисти звинувачували журналіста в незаконному зберіганні та перевезенні вибухівки, а також у роботі на спецслужби України.
Владислав Єсипенко розповідає про катування, зокрема електрикою, аби домагаючись його свідчень.
Дружина політв’язня просила міжнародну спільноту допомогти та вплинути на агресора - примусити відпустити політв’язнів.
- Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.
- 12 березня 2021 року Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.
- До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.
- 6 липня 2021 року окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.
- 16 липня 2021 року Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.
- 6 вересня 2021 року заарештований Росією в окупованому Криму фрілансер Радіо Свобода Владислав Єсипенко заявив, що всі свідчення на етапі попереднього слідства він зробив під тортурами.
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