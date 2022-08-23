Про це інформують в телеграмі-каналі Медіацентру.

"В Криму посилилися репресії і список політв’язнів лише зростає. В тому числі і список громадянських журналістів – Ірина Даніловіч, Вілен Тімер’янов. Таким чином, ми маємо вже 14 журналістів, яких Росія тримає за ґратами", – заявила голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.

У російському полоні вже півтора року знаходиться і журналіст Владислав Єсипенко.

Повідомляється, що 16 лютого псевдосуд в тимчасово окупованому Криму засудив Єсипенка до восьми років позбавлення волі. Рашисти звинувачували журналіста в незаконному зберіганні та перевезенні вибухівки, а також у роботі на спецслужби України.

Владислав Єсипенко розповідає про катування, зокрема електрикою, аби домагаючись його свідчень.

Дружина політв’язня просила міжнародну спільноту допомогти та вплинути на агресора - примусити відпустити політв’язнів.

Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.

12 березня 2021 року Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.

До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.

6 липня 2021 року окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.

16 липня 2021 року Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.

6 вересня 2021 року заарештований Росією в окупованому Криму фрілансер Радіо Свобода Владислав Єсипенко заявив, що всі свідчення на етапі попереднього слідства він зробив під тортурами.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb