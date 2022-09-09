На війні загинув оператор телеканалу "Прямий"

Про це повідомив Петро Порошенко у Facebook.

"24 лютого він прийшов на Лаврську й одразу записався до 206 батальйону тероборони Києва. Далі у лавах ЗСУ поїхав звільняти Харківщину. Як офіцер командував взводом гранатометників. І от... загинув під Балаклією", – розповів Порошенко.

Юрченко воював у лавах Збройних Сил ще у 2015-2016 роках.

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