На війні загинув оператор телеканалу "Прямий"
У боях за звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу Прямий Олексій Юрченко
Про це повідомив Петро Порошенко у Facebook.
"24 лютого він прийшов на Лаврську й одразу записався до 206 батальйону тероборони Києва. Далі у лавах ЗСУ поїхав звільняти Харківщину. Як офіцер командував взводом гранатометників. І от... загинув під Балаклією", – розповів Порошенко.
Юрченко воював у лавах Збройних Сил ще у 2015-2016 роках.
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