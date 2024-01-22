Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти вдарили артилерією по Куп’янську: один загиблий, поранений літній чоловік, пошкоджено багатоквартирний будинок

Окупанти вдарили артилерією по Куп’янську: один загиблий, поранений літній чоловік, пошкоджено багатоквартирний будинок

22 січня, 2024 понедiлок
17:25
Війна з Росією Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську

22 січня російська армія обстріляла Куп’янськ Харківської області з артилерії. Окупанти вбили одну людину й поранили 66-річного чоловіка

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Окупанти вчергове вдарили артилерією по Куп’янську. На жаль, одна людина загинула, дані встановлюються. Також на цю хвилину відомо про постраждалого 66-річного чоловіка", - зазначив він. 

За його словами, внаслідок обстрілу спалахнув цивільний автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення магазину. 

Рятувальники ліквідовують наслідки.

  • Російська окупаційна армія вранці 22 січня обстріляла Краматорськ Донецької області, внаслідок чого загинув цивільний чоловік.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
Читайте також:
Роман Ковальов
Автор Роман Ковальов
20 січня, 2024 субота
Чому НАБУ цікавиться Тетяною Чорновол
Саміт ЄС, Віктор Орбан
20 січня, 2024 субота
"Не дозволимо ні за які гроші": Орбан висловився проти прийому мігрантів Угорщиною
фейк
21 січня, 2024 неділя
"В Україні створили мобільні блокпости, де роздають повістки": у мережі поширюють черговий фейк
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 січня
18:17
Оновлено
Туск і Зеленський
Новий оборонний пакет від Польщі та перезавантаження стосунків урядів: Туск у Києві зустрівся з Зеленським та Шмигалем
18:08
OPINION
Борислав Береза
Чому історія Мазепи матиме для України невтішні наслідки
18:04
Ексклюзив
Працевлаштування
Цьогоріч Німеччина пом'якшить умови для працевлаштування іноземців, зокрема українців, - експерт Воскобойник
18:02
Бельгія
Бельгія планує надати Україні 611 млн євро військової допомоги у 2024 році
18:00
Ексклюзив
родина Гринкевичів
Три автомобілі 2022 року та зв'язки з Міноборони: у ДБР розповіли деталі справи Гринкевичів
18:00
Дмитро Кулеба
Кулеба: Чим більше снарядів для України, тим менші втрати. Чим довший радіус їх дії, тим коротшою буде війна
17:54
Оновлено
РФ атакувала Херсон і Берислав: є загиблий і поранений
17:45
Віктор Вексельберг
Яйця, брошки й табакерки: НАЗК внесли у свою базу колекцію "Фаберже" російського олігарха Вексельберга
17:45
Кабмін
Уряд пропонує заборонити будь-яке транспортне сполучення з РФ на 50 років
17:36
Ексклюзив
ЗСУ дрон безпілотник
"Українські безпілотники в тренді": заступник голови Бердянської райради про "бавовну" на ТОТ
17:27
Ексклюзив
на фото Володимир Зеленський
Законопроєкт про множинне громадянство: політолог Дубов розповів про ризики після ухвалення
17:22
Збір для бійців 23-го окремого стрілецького батальйону
17:18
На фото: Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" Девід Гейл
Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" Девід Гейл помер у 58-річному віці
17:18
МЗС
"Не може бути компромісу": у Кулеби відповіли на заклик Фіцо віддати Росії ТОТ
17:18
Служба безпеки України
СБУ затримала тіктокера з Одеси, який вихваляв удар "іскандерами" по Харкову 2 січня, та ще трьох інтернет-агітаторів РФ
17:11
У Харкові відкрили школу в протирадіаційному укритті
17:00
Заповідник «Асканія-Нова»
Ворог створює екологічну катастрофу на ТОТ, розміщуючи техніку в українських заповідниках, - Спротив
16:59
На фото: Катерина Соляр
Подруга журналіста Печія, який утік з України, прокоментувала вчинок колеги
16:59
В’ячеслав Богуслаєв
Мінʼюст просить ВАКС конфіскувати активи підозрюваних у держзраді експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва та екстопменеджера Кононенка
16:43
Шпигував за літаками ЗСУ й здавав розташування аеродромів окупантам: агент ФСБ на Дніпропетровщині отримав 15 років ув'язнення
16:27
Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш
Якщо ми не допоможемо Україні, далі стримування РФ стане дорожчим, - очільник МЗС Латвії
16:26
Павель Ковель
Польща призначила уповноваженого з питань відбудови України - ним став Павел Коваль
16:24
На фото: Український гурт Nahaba
Фіналісти Нацвідбору Nahaba влаштували перформанс посеред Києва, облившись "кровʼю"
16:23
Ексклюзив
Євгенія Кравчук
Захист прав етнічних меншин: у "Слузі Народу" прокоментували указ Зеленського про історично населені українцями території РФ
16:04
ЄС - Китай
Китай обігнав ЄС у дослідженнях, пов'язаних із технологіями чистої енергії, - Bloomberg
16:04
OPINION
Сергій Марченко
Чому Зеленський хейтить біженців
15:55
PR
Як глобальне потепління вплине на європейський ринок пива
15:55
Оновлено
Володимир Зеленський
"Заради правди про історію": Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ
15:51
Пресреліз
Еспресо логотип
Пережити полон: спецпроєкт Еспресо розкаже про незламних українців
15:49
Ігор Мазепа в залі суду
Адвокати бізнесмена Мазепи оскаржили його взяття під варту
15:28
На фото: Англомовне видання "Хто зробить сніг?"
Два українські видання потрапили до списку видатних книжок з усього світу від IBBY
15:27
Чехія не повертатиме в Україну чоловіків призовного віку, - очільник МЗС
15:25
Ексклюзив
Карта. Чорне море_2612
Якщо Перекопський перешийок перейде під вогневий контроль ЗСУ, то південний плацдарм РФ задихнеться, - військовий експерт Черник
15:00
У Макіївці піднято прапор до Дня Соборності Укр
Синьо-жовтий стяг у Макіївці й написи на рублях: активісти "Жовтої стрічки" на ТОТ привітали з Днем Соборності України
14:40
білорусь та Україна
Білорусь планує налагоджувати бізнес на ТОТ, - Спротив
14:25
У Meta заявили, що користувачі Instagram та Facebook отримають більше можливостей
14:08
Міністерство фінансів України
У Мінфіні розповіли, скільки видатків з держбюджету спрямували на оборону й безпеку в 2023 році
14:08
OPINION
Ігор Семиволос
Ризик війни між Пакистаном та Іраном існує
13:58
Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць
Японці сподіваються, що сонячне світло допоможе врятувати їхній космічний корабель на Місяці
13:54
PR
П'ять головних переваг флагманського iPhone 15 Pro
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV