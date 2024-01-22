Окупанти вдарили артилерією по Куп’янську: один загиблий, поранений літній чоловік, пошкоджено багатоквартирний будинок
22 січня російська армія обстріляла Куп’янськ Харківської області з артилерії. Окупанти вбили одну людину й поранили 66-річного чоловіка
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Окупанти вчергове вдарили артилерією по Куп’янську. На жаль, одна людина загинула, дані встановлюються. Також на цю хвилину відомо про постраждалого 66-річного чоловіка", - зазначив він.
За його словами, внаслідок обстрілу спалахнув цивільний автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення магазину.
Рятувальники ліквідовують наслідки.
- Російська окупаційна армія вранці 22 січня обстріляла Краматорськ Донецької області, внаслідок чого загинув цивільний чоловік.
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