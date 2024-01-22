РФ обстріляла Краматорськ: загинув чоловік, поранено його доньку
Російська окупаційна армія уранці 22 січня обстріляла Краматорськ Донецької області, внаслідок чого загинув цивільний чоловік
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення дістала його 31-річна донька", - написав він.
Водночас "Новини Донбасу" пишуть, що окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, влучивши в адміністративну будівлю. За даними журналістів, у місті є проблеми зі світлом.
"Краматорський РЕМ" повідомляє, що через аварійне відключення частково без електропостачання залишився район Соцмісто", - пише видання.
- 21 січня окупанти обстріляли Курахове та Красногорівку Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинули дві людини, є поранені.
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