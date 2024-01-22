РФ обстріляла Краматорськ: загинув чоловік, поранено його доньку

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення дістала його 31-річна донька", - написав він.

Водночас "Новини Донбасу" пишуть, що окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, влучивши в адміністративну будівлю. За даними журналістів, у місті є проблеми зі світлом.

"Краматорський РЕМ" повідомляє, що через аварійне відключення частково без електропостачання залишився район Соцмісто", - пише видання.