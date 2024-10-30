Окупанти вдарили по Олексієво-Дружківці на Донеччині: серед постраждалих двоє дітей
Внаслідок авіаційного удару по Олексієво-Дружківці Донецької області російськими військами поранень зазнали п'ятеро людей, серед них - діти
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що російські війська завдали удару напередодні по триповерховому житловому будинку. Унаслідк обстрі постраждали 5 людей, зокрема двоє дітей.
Вибух спричинив пожежу, що охопила частину будівлі, гараж і автомобіль. Вогнеборці ДСНС приборкали полум'я.
Також через ворожі обстріли селища пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, 15 гаражів та 6 транспортних засобів.
- У ніч на 30 жовтня російські терористи запустили по території України ударні безпілотники типу Shahed. У Києві постраждали 9 людей, пошкоджено багатоповерхівку й будівлю дитсадка.
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