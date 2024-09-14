Окупанти вдарили з "Торнадо-С" по Ізюмському району: загинула жінка, двоє поранених

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні о 12:15 окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо - С" по селі Піски-Радьківські Ізюмського району. Внаслідок обстрілу загинула 72-річна жінка, її тіло з-під завалів вилучили рятувальники.

Також поранення отримали двоє цивільних - чоловік і жінка. Їх госпіталізували до медичного закладу.