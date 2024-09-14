Окупанти вдарили з "Торнадо-С" по Ізюмському району: загинула жінка, двоє поранених
Російська окупаційна армія в суботу, 14 вересня, вдарила з РСЗВ "Торнадо-С" по селі Піски-Радьківські Ізюмського району Харківщини. Одна жінка загинула, дві людини отримали поранення
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, сьогодні о 12:15 окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо - С" по селі Піски-Радьківські Ізюмського району. Внаслідок обстрілу загинула 72-річна жінка, її тіло з-під завалів вилучили рятувальники.
Також поранення отримали двоє цивільних - чоловік і жінка. Їх госпіталізували до медичного закладу.
- У четвер, 12 вересня, російські окупанти вдарили по селищу Боровій Ізюмського району Харківщини. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, серед поранених троє рятувальників.
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