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Окупанти вдарили з "Торнадо-С" по Ізюмському району: загинула жінка, двоє поранених

Юлія Лаврук
14 вересня, 2024 субота
20:24
Війна з Росією новини Львівщини

Російська окупаційна армія в суботу, 14 вересня, вдарила з РСЗВ "Торнадо-С" по селі Піски-Радьківські Ізюмського району Харківщини. Одна жінка загинула, дві людини отримали поранення

Зміст

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні о 12:15 окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо - С" по селі Піски-Радьківські Ізюмського району. Внаслідок обстрілу загинула 72-річна жінка, її тіло з-під завалів вилучили рятувальники. 

Також поранення отримали двоє цивільних - чоловік і жінка. Їх госпіталізували до медичного закладу.

  • У четвер, 12 вересня, російські окупанти вдарили по селищу Боровій Ізюмського району Харківщини. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, серед поранених троє рятувальників.

Теги:
Україна
російська армія
окупанти
Харківщина
Ізюм
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