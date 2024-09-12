Росіяни вдарили по Ізюмському району на Харківщині: дві людини загинули, є поранені

Про це поінформував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

За його словами, кількість загиблих збільшилася до двох людей: з-під завалів деблокували тіло жінки.

Очільник ОВА розповів, що ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу. Наразі горить не менше пʼяти будинків.

Раніше Олег Синєгубов повідомляв, що російські війська о 12:40 вдарили по селищу Боровій Ізюмського району. У результаті постраждала 64-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

"Також поранення отримав цивільний чоловік, дані встановлюються. Є загоряння будинків та магазинів", - додав Синєгубов.

За декілька хвилин він поінформував, що внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, а кількість постраждалих зросла до семи.

Синєгубов також зазначив, що ворог застосував тактику подвійного удару.