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Оновлено

Росіяни вдарили по Ізюмському району на Харківщині: дві людини загинули, є поранені

Юлія Лаврук
12 вересня, 2024 четвер
14:44
Війна з Росією новини Львівщини

У четвер, 12 вересня, російські окупанти вдарили по селищу Боровій Ізюмського району Харківщини. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, ще семеро поранені

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Про це поінформував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

За його словами, кількість загиблих збільшилася до двох людей: з-під завалів деблокували тіло жінки.

Очільник ОВА розповів, що ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу. Наразі горить не менше пʼяти будинків.

Раніше Олег Синєгубов повідомляв, що російські війська о 12:40 вдарили по селищу Боровій Ізюмського району. У результаті постраждала 64-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

"Також поранення отримав цивільний чоловік, дані встановлюються. Є загоряння будинків та магазинів", - додав Синєгубов.

За декілька хвилин він поінформував, що внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, а кількість постраждалих зросла до семи.

Синєгубов також зазначив, що ворог застосував тактику подвійного удару.

  • Російські окупанти у четвер, 12 вересня, обстріляли Добропільську та Костянтинівську громади на Донеччині. Внаслідок атак чотири людини загинули, ще восьмеро дістали поранення.
Теги:
Україна
російська армія
окупанти
Харківщина
Ізюм
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