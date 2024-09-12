Росіяни вдарили по Ізюмському району на Харківщині: дві людини загинули, є поранені
У четвер, 12 вересня, російські окупанти вдарили по селищу Боровій Ізюмського району Харківщини. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, ще семеро поранені
Про це поінформував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
За його словами, кількість загиблих збільшилася до двох людей: з-під завалів деблокували тіло жінки.
Очільник ОВА розповів, що ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу. Наразі горить не менше пʼяти будинків.
Раніше Олег Синєгубов повідомляв, що російські війська о 12:40 вдарили по селищу Боровій Ізюмського району. У результаті постраждала 64-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.
"Також поранення отримав цивільний чоловік, дані встановлюються. Є загоряння будинків та магазинів", - додав Синєгубов.
За декілька хвилин він поінформував, що внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, а кількість постраждалих зросла до семи.
Синєгубов також зазначив, що ворог застосував тактику подвійного удару.
- Російські окупанти у четвер, 12 вересня, обстріляли Добропільську та Костянтинівську громади на Донеччині. Внаслідок атак чотири людини загинули, ще восьмеро дістали поранення.
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