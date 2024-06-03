Окупанти вночі масовано обстріляли бази відпочинку на Харківщині: є загиблий і постраждалі

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді. За даними ОВА, ударів було щонайменше пʼять.

У результаті атаки сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, через що загинув один цивільний чоловік.

Крім того, поранення отримали двоє цивільних - чоловік та жінка.

У громаді пошкодженні будинки бази відпочинку.