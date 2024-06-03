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Окупанти вночі масовано обстріляли бази відпочинку на Харківщині: є загиблий і постраждалі

3 червня, 2024 понедiлок
07:24
Війна з Росією війна з росією Харківщина Олег Синєгубов

У ніч проти понеділка, 3 червня, російські війська завдали низки ракетних ударів по Харківській області. У результаті обстрілу баз відпочинку загинув місцевий. ще двоє зазнали поранень

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді. За даними ОВА, ударів було щонайменше пʼять. 

У результаті атаки сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, через що загинув один цивільний чоловік.

Крім того, поранення отримали двоє цивільних - чоловік та жінка.  

У громаді пошкодженні будинки бази відпочинку.

  • 1 червня зранку російський ворог вдарив по місту Балаклія Харківської області. Унаслідок чого постраждали 13 людей, серед них вагітна жінка та 8 дітей.

Теги:
Харківщина
ракетний удар
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