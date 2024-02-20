Окупанти вранці атакували Сумщину: загинули дві людини
На світанку вівторка, 20 лютого, російські окупанти завдали удару по Конотопському району Сумської області, унаслідок чого загинули двоє людей
Про це інформує Сумська ОВА.
"Сьогодні російські терористи вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району близько 5 години ранку.
Унаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Коли пожежу локалізували, в оселі виявили тіла двох загиблих.
В ОВА додають, що розбір завалів і пошукові роботи тривають. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
- Ввечері 19 лютого Росія запустила "шахеди" на схід і південь України. Внаслідок ворожої атаки у Кременчуцькому районі пролунали вибухи - там під ударом опинився промисловий об'єкт, була пожежа. Згодом РФ випустила ракету на Дніпро.
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