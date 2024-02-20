Окупанти вранці атакували Сумщину: загинули дві людини

Про це інформує Сумська ОВА.

"Сьогодні російські терористи вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району близько 5 години ранку.

Унаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Коли пожежу локалізували, в оселі виявили тіла двох загиблих.

В ОВА додають, що розбір завалів і пошукові роботи тривають. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.