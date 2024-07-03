Окупанти вранці обстріляли будівлю селищної ради на Харківщині: є жертви
На світанку середи, 3 липня, російські окупанти завдали удару по Борівській селищній раді у Харківській області, унаслідок чого є загиблий і постраждалі
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що росіяни атакували селище Борова Ізюмського району близько 04:50. Ворожий снаряд влучив у будівлю Борівської селищної ради.
Внаслідок атаки росіян загинув чоловік.
Крім того, госпіталізовано 50-річного чоловіка. 75-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
- Уже зранку 3 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" та ракетами. У Дніпрі, Херсоні та Запоріжжі лунали звуки вибухів.
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