Окупанти заохочують жінок із виправних колоній РФ іти на війну в Україну, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що зараз росіяни шукають додатковий людський ресурс, тому заохочують жінок із виправних колоній РФ іти на війну в Україну.

У Спротиві наголошують, що міністерство оборони ворога насамперед шукає медиків та снайперів. Водночас окупанти обіцяють ув’язненим жінкам виплату коштів, а також можливість повернутися додому, якщо погодяться воювати проти України.

"Зауважимо, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, адже в тенетах пропаганди вірять, що повернуться додому живими", - додають у ЦНС.