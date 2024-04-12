Окупанти заохочують жінок із виправних колоній РФ іти на війну в Україну, - Спротив
Загарбники вербують російських ув'язнених громадянок воювати проти України, обіцяючи їм за це гроші й відправлення додому
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що зараз росіяни шукають додатковий людський ресурс, тому заохочують жінок із виправних колоній РФ іти на війну в Україну.
У Спротиві наголошують, що міністерство оборони ворога насамперед шукає медиків та снайперів. Водночас окупанти обіцяють ув’язненим жінкам виплату коштів, а також можливість повернутися додому, якщо погодяться воювати проти України.
"Зауважимо, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, адже в тенетах пропаганди вірять, що повернуться додому живими", - додають у ЦНС.
- 5 квітня повідомлялось, що росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці: їм також доведеться добувати корисні копалини на континенті.
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