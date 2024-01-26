Окупанти запровадили особливий режим перетину адмінкордону Криму з Херсонщиною
25 січня окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов підписав указ про введення "особливого режиму" в’їзду та виїзду між окупованими Кримом та Херсонською областю
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на указ Аксьонова.
Окупанти зазначають, що таке рішення прийнято з метою "локалізації загроз безпеки населення, військових та інших об’єктів" в окупованому Криму.
Згідно з указом Аксьонова, громадяни повинні перетинати кордон у трьох встановлених автомобільних і двох залізничних пунктах пропуску - "Армянськ", "Перекоп", "Джанкой", і два залізничні - "Армянськ" та "Джанкой".
Військові колони повинні рухатися спеціально відведеними дорогами у взаємодії з ФСБ Росії. Указом передбачено, що люди на блокпостах повинні пред’являти документи, що посвідчують особу, а військовослужбовці та правоохоронці - бойові накази або службові посвідчення.
- У тимчасово окупованому Севастополі у Криму партизани знайшли та зафіксували координати створеного загарбниками пункту відбору до російської армії.
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