Окупанти запровадили особливий режим перетину адмінкордону Криму з Херсонщиною

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на указ Аксьонова.

Окупанти зазначають, що таке рішення прийнято з метою "локалізації загроз безпеки населення, військових та інших об’єктів" в окупованому Криму.

Згідно з указом Аксьонова, громадяни повинні перетинати кордон у трьох встановлених автомобільних і двох залізничних пунктах пропуску - "Армянськ", "Перекоп", "Джанкой", і два залізничні - "Армянськ" та "Джанкой".

Військові колони повинні рухатися спеціально відведеними дорогами у взаємодії з ФСБ Росії. Указом передбачено, що люди на блокпостах повинні пред’являти документи, що посвідчують особу, а військовослужбовці та правоохоронці - бойові накази або службові посвідчення.