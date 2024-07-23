Окупанти запровадили перепустки для жителів 15-кілометрової зони уздовж Дніпра на ТОТ Херсонщини
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники запровадили перепустки для жителів 15-кілометрової зони від лінії фронту
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Перепустки видає місцева окупаційна адміністрація за наявності документів: паспорта з пропискою, трудового договору або права власності на нерухомість.
Зазначається, що без перепустки цивільні, які проживають у зоні 15 кілометрів не мають права пересуватися територією.
"Заяви окупаційна адміністрація розглядає 10 днів, а термін дії перепустки не перевищує одного року. Наявність прописки у 15-км зоні не дає права на переміщення без перепустки", - повідомляють активісти.
- 14 липня стало відомо, що російські загарбники заборонили вʼїзд до 15-кілометрової зони берега Дніпра місцевим мешканцям тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області.
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