Окупанти запровадили перепустки для жителів 15-кілометрової зони уздовж Дніпра на ТОТ Херсонщини

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Перепустки видає місцева окупаційна адміністрація за наявності документів: паспорта з пропискою, трудового договору або права власності на нерухомість.

Зазначається, що без перепустки цивільні, які проживають у зоні 15 кілометрів не мають права пересуватися територією.

"Заяви окупаційна адміністрація розглядає 10 днів, а термін дії перепустки не перевищує одного року. Наявність прописки у 15-км зоні не дає права на переміщення без перепустки", - повідомляють активісти.