Окупанти змусили українських школярів і студентів писати російський радіодиктант

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Кремль знову показав, що будь-які процеси в ньому — лише постановка та імітація. Громадянське суспільство в імперії неможливе, тож аби забезпечити масовість, окупанти вдалися до примусу. Диктант був присвячений "поневоленим народам" і став ще однією спробою нав’язати свою пропаганду та змінити ідентичність українців", - пише проєкт "Спротив".

До участі в радіодиктанті окупанти примусово залучили студентів фейкових університетів та учнів старших класів захоплених шкіл.