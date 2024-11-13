Окупанти звинуватили ЗСУ в ударі по Горлівці: 60 тис. жителів нібито залишились без світла
У середу, 13 листопада, російські окупанти звинуватили Україну в ударі по тимчасово захопленій Горлівці Донецької області
Про це повідомив гауляйтер Донецької області Денис Пушилін.
За словами представника окупантів, у Горлівці нібито знеструмлено 143 трансформаторні підстанції. Без електроенергії, води та тепла буцімто залишились 60 тис. жителів.
Російські окупанти звинувачують ЗСУ в ударі по Горлівці. Водночас не публікують жодних доказів.
- Горлівка перебуває під російською окупацією з 2014 року. До початку повномасштабної війни у місті залишалось понад 200 тис. жителів.
- У жовтні проукраїнські сили зафіксували секретне місце дислокації російських військ у тимчасово окупованій Горлівці.
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