Операція в Курській області — наш єдиний шанс на стабілізацію лінії фронту, - співзасновник УЦБС Жмайло

Про це розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері телеканалу "Еспресо".

"Усі бачили удари української авіації через мостові переправи. Тому на цьому етапі Сили оборони хочуть зайняти вигідні рубежі, розгорнути артилерію та системи протиповітряної оборони, щоб виманювати на себе резерви. Росіяни не хочуть знімати угрупування, яке тисне на Покровському напрямку. Однак глибинні удари, які ЗСУ наносять по території Російської Федерації, надають швидкого ефекту. Це наша стратегія. Ми не маємо іншого шансу на стабілізацію лінії фронту, як саме через асиметричні дії, а це і є операція в Курській області", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що росіяни перекинули в Курську область окремі підрозділи 11-го та 44-го армійських корпусів, які підтримували наступальні дії на Вовчанському напрямку. Зараз відповідальність за ліквідацію українського плацдарму лежить на угрупованні "Север", сказав Жмайло.

"Це Ленінградський військовий округ, який ще донедавна загрожував східному флангу НАТО. Тобто на ньому лежить весь тягар. На що погоджується російське командування, це передислоковувати підрозділи, які належать до цього військового округу, зокрема 200-ту окрему мотострілецьку бригаду, яка воює на Краматорському напрямку, та 80-ту бригаду, яка діє на Придніпровському напрямку", - додав співзасновник УЦБС.

За його словами, Придніпровський напрямок менш пріоритетний для росіян. Тому вони будуть намагатися стягувати живу силу з території самої Російської Федерації.

"Вже не стоїть питання залучення строковиків, російська пропаганда активно працює над суспільною думкою. Росіяни на цьому етапі хочуть локалізувати хоча б район дії наших українських військ, тому підтягують підрозділи та намагаються не вступати в лобові атаки, більше віддаючи перевагу вогню, авіації, щоб оточити район, де дислокуються українські війська. Але ми також намагаємося розширювати нашу операційну зону", - резюмував Жмайло.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушківському районі Курської області

Також 16 серпня українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області