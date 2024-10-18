Орбан заявив, що "план перемоги Зеленського не спрацює і потрібно починати негайні переговори з Росією"

Про це він сказав у радіоінтерв’ю Kossuth, передає Index.

Орбан заявив, що "Європейський Союз складається з двох груп у війні в Україні: є інші та ми". За його словами, Угорщина на початку оголосила, що не хоче брати участь у війні.

"Кожна держава ЄС бере участь у війні. ЄС поводиться як воююча сторона, але, на думку Угорщини, цей конфлікт не можна вирішити на фронті. Треба сідати за стіл переговорів", - наголосив він.

На його думку, план перемоги закінчиться поразкою.

"Інші 26 країн шоковано слухали план перемоги Зеленського. Що у вас було досі? Досі ми думали, що дотримуємося переможного плану. Якщо вони зараз переходять на план перемоги, то у вас досі був план на поразку?» Ми цього не підтримуємо, тому що це не план перемоги Угорщини. Ми не брали участі у війні раніше і більше в ній брати не будемо", – сказав прем’єр Угорщини.

Він наголосив, що нібито з таким планом Україна не зможе виграти.

Орбан також повторив перекручений журналістами німецького таблоїду Bild про те, нібито Україна може відновити ядерний арсенал.

Зауважимо, що Зеленський під час пресконференції уточнив, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал, і попросив журналістів не перекручувати його слова.

"Можливо, були нюанси через переклади, але мені не здалося, що українці хочуть стати ядерною державою. Але можливість жахає. Такий існуючий, неіснуючий український план наганяє панічні хвилі по всій Європі. Усі відчувають, що спалах війни в Європі не за горами, тому це треба прояснити", – сказав Орбан.

Орбан нагадав про свою "стратегію миру": "Це гарна ідея - вести переговори з позиції сили, але ми слабкі. Мені подобаються ці чудові фрази, які формулюють у політичних салонах, але тим часом гинуть тисячі українців. Хороша ідея — не воювати, припинити вогонь і закінчити війну. У кожного є стратегія війни, у нас є стратегія миру".