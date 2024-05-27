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"Оса", "Панцир", "Тор": Мінцифри просить допомогти відшукати ворожу ППО на окупованих територіях

27 травня, 2024 понедiлок
16:28
Війна з Росією Панцир С

Міністерство цифрової трансформації просить жителів тимчасово окупованих територій допомогти відшукати системи протиповітряної оборони росіян на ТОТ

Зміст

Про це написав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

інфографіка російське ППО

"Російські установки протиповітряної оборони прикривають військові штаби, скупчення або колони техніки, збивають розвідувальні безпілотники, гелікоптери та літаки Сил оборони України", - написав він.

Міністр закликав допомогти Силам оборони знайти та ліквідувати російську ППО. Повідомити про просить у в чатбот єВорог.

Також Федоров написав, що "ППО мають вигляд масивних конструкцій із ракетами на корпусі, баштами та локаторами". Військовим потрібна інформація про такі ситеми ППО:

  • •"Оса";
  • •"Панцир";
  • •"Тор";
  • •"Бук";
  • •"Стріла".

"Перешліть це повідомлення рідним і знайомим на окупованих територіях. Обовʼязково попередьте їх про заходи власної безпеки, зокрема про необхідність видалити листування з чатботом та інші компрометувальні матеріали", - зазначив Федоров.

Міністр додав, що військові перевіряють заявку на єВорог, переш ніж ухвалювати рішення. 

  • 9 квітня повідомлялось, що Україна шукає ракетний комплекс "Бастіон", з якого росіяни запускають "циркони". Жителів тимчасово окупованого Криму закликають писати в чатбот єВорог.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
окуповані території
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