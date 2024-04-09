Україна шукає "бастіон", із якого РФ б'є "цирконами": Федоров закликав жителів Криму писати в чатбот єВорог

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що саме з цього комплексу росіяни запускають експериментальні гіперзвукові ракети "Циркон", які долітають до українських міст за лічені хвилини.

Відомо, що як мінімум двічі вони вже атакували Київщину. За даними української розвідки, "цирконами" росіяни намагаються пробити ППО. "Бастіони" запускають їх з різних районів Криму.

Про "бастіони" потрібна така інформація:

місця запусків ракет

локації зберігання комплексів

місця зберігання ракет

заправки.

А також дані про російських військових, які обслуговують ракетний комплекс: імена, посади, місця служби та проживання.

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Усю підходящу інформацію, а також фото та відео просять надсилати у чатбот єВорог. Міністр закликає робити це якомога непомітніше й потім видалити всі дані.

"І обовʼязково подбайте про власну безпеку: потім видаліть листування з чатботом, фото і відео з галереї, а також з папки "Видалене". Якщо у вас є рідні або друзі на окупованих територіях - поділіться з ними цим повідомленням. І нехай вони потім також видалять його з листування", - написав він.