Ракета-привид: що відомо про "гіперзвукові" ракети "Циркон", якими росіяни обстрілюють Київ

Про що у тексті:

Обстріл Києва ракетами "Циркон"

Що таке Циркон

Ймовірні технічні характеристики "Циркона"

"Циркон": суперзброя чи черговий аналоговнет

Не такий страшний "Циркон", як його малюють

Обстріл Києва ракетами "Циркон"

Під час ракетної атаки 7 лютого 2024 року рашисти використали для обстрілу Києва "гіперзвукову" ракету ЗМ22 "Циркон". На одному з фото, які з'явилися в інтернеті після обстрілу, було помітно маркування "3М22", що належить саме цій ракеті. Втім в офіційному зведенні Повітряних сил серед перехоплених ракет фігурували тільки Х-555/101 та "Калібр". Тому в перші дні після обстрілу медіа обережно повідомляли про ймовірні обстріли "цирконами".

"Фрагментація ракети достатньо сильна і це значно ускладнює її ідентифікацію, як і, власне, ускладнює ідентифікацію обмаль інформації щодо ЗМ22 "Циркон", яка не демонструвалась Росією публічно", – писали оглядачі видання Defense Express. А речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зазначив, що уламки верифікують фахівці та робиться експертиза.

Про остаточну ідентифікацію "Циркону" експерти повідомили лише через 5 днів. 12 лютого Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, проінформував, що РФ атакувала столицю саме протикорабельною гіперзвуковою крилатою ракетою 3М22 "Циркон".

Про застосування саме цієї ракети свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей та особливості відповідного типу зброї.

"Загалом у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші вузли – лише для конкретних зразків. У цьому випадку бачимо елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон". Специфічне маркування мають частини та уламки реактивного двигуна і рульових механізмів", – зазначив Рувін.

За його словами, "Циркон" складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням: 3Л22, 3В22 тощо, тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет – 3М22.

"На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону", - пояснив директор КНІДІСЕ.

Defense Express зазначали, що уламки відповідають уламкам ще однієї неідентифікованої ракети, яку ворог використав на початку 2024 року. Тому можливо, що 7 лютого рашисти використали цю ракету не вперше.

Що таке "Циркон"

3М22 "Циркон" – перспективна протикорабельна крилата ракета, заявлена як гіперзвукова, що здатна маневрувати. При розробці головним призначенням ракети вказувалось ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Розробку "Цирконів" розпочали з 2011 року. Льотні випробування боєприпасу проводяться з 2015-го. 1 березня 2018 року президент Росії Путін оголосив про успішне випробування і прийняття на озброєння гіперзвукової зброї та випробування нової ракети з ядерним двигуном. У грудні 2018-го про випробування цієї зброї повідомляв CNBC. За інформацією телеканалу, це вже було п'яте випробування "цирконів". Ракета нібито розвинула максимальну швидкість у 8 Маха, тобто у вісім разів більшу за швидкість звуку (бл. 9800 км/год). на той час серійне виробництво планували почати у 2021-му.

Ракета створювалася для пуску з кораблів та підводних човнів. Серед носіїв ракети відомі лише фрегат "Адмирал Горшков" та атомний підводний човен К-560 "Северодвинск" (проєкт 885 "Ясень"). Обидва базуються на Північному флоті РФ, тому для пуску "Циркона" в напрямку Києва очевидно використали адаптований комплекс "Бастіон". Це шахтний підземний комплекс берегової оборони в Криму, призначений для запуску протикорабельних ракет. Він розташований неподалік Балаклави, введений в експлуатацію ще в 1970-их, а у 2016 році росіяни повідомили про відновлення його роботи. Якщо про загрозу Х-47 "Кинджал" відомо заздалегідь через зліт носія МиГ-31К, то щодо "Циркона" такої інформації Сили оборони не матимуть.

Шахтний підземний комплекс берегової оборони окупантів у Балаклаві, призначений для запуску протикорабельних ракет. Фото: https://defence-ua.com/

Обмаль інформації і про сам "Циркон". Головний редактор Defence Express в етері телеканалу "Еспресо" наголосив , що достеменно невідомо навіть як виглядає ця ракета.

"Вона не демонструвалася на виставках, немає ніде її фото. Якщо "Кинджал" показували на парадах, є величезна кількість фото, то у випадку ракети "Циркон" нічого об'єктивно не відомо, крім того, що продукує сама РФ. Немає інформації який там двигун стоїть, а габарити ракети припущені, тому що вона запускається зі стандартних пускових установок", - зазначив Олег Катков.

Ймовірні технічні характеристики "Циркону"

Фото: росЗМІ

Дальність стрільби – 600-1000 км

Висота польоту – 30-40 км,

Швидкість польоту – 8-9 Мах (до 2700 м/с)

Маса бойової частини – 300-400 кг,

Довжина – 8-10 м,

Глибина пуску (для субмарин) – 40 м

"Циркон": суперзброя чи черговий аналоговнет

Ракета 3М22 "Циркон" ніколи не демонструвалась, немає її фото, а відео з випробувань знімали на низькоякісні камери. Тому можна говорити лише про дані, які оприлюднюють про свою ракету самі росіяни. За ними параметри "цирконів" виглядають так:

Фото: nationalinterest.org

Разом із тим, експерти скептично ставляться до даних про "Циркон", що їх розповсюджує російська пропаганда. Так на етапі випробувань російські військові заявляли, що "Циркон" має дальність пуску до 400 кілометрів при швидкості польоту до 6 Мах. Масу бойової частини оцінювали в 300 кілограмів. Але варто було Путіну заявити, що 3М22 нібито має дальність стрільби 1000 кілометрів, а швидкість польоту становить 9 Мах, ці характеристики відразу стали "канонічними" для всіх російських пропагандистів.

Директор КНДІСЕ, що вивчав уламки київського "Циркона", Олександр Рувін зазначив, що ракета не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам. Так "Циркон" не летить зі швидкістю 8-9 Махів (близько 10 тис. км/год). На прикінцевій ділянці польоту зафіксовано вчетверо нижчу швидкість – 2500 км/год. Крім того, дослідники не побачили тієї руйнівної сили, яка має бути у протикорабельної ракети з майже 400 кілограмами вибухової речовини..

Скептично правдивість офіційних характеристик "цирконів" оцінює і Королівський інститут стратегічних досліджень. Британці взагалі припускають, що інколи під відео начебто успішних випробувальних пусків ракет 3М22 росіяни демонстрували іншу ракету, П-800. Тим паче, що в обох цих ракет ідентичні габарити.

Оглядачі Defence Express наголошують, що, як і "Кинджал", "Циркон" є "гіперзвуковим" лише на маршовій ділянці, а під час атаки на ціль він вже має значно меншу швидкість. Авіаційний експерт Костянтин Криволап також вважає, що "Циркон" не відповідає параметрам гіперзвукової зброї.

"Не такою страшною" назвав 3М22 капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко. У етері телеканалу "Еспресо" він зазначив, що "Циркон" є менш загрозливим, ніж про це розповідає російська пропаганда.

"Циркон" - це така собі ракета-привид: дуже багато розмов, рекламні ролики крутять своїм. А насправді ніхто не знає скільки таких ракет взагалі та наскільки вони ефективні", – зазначив Риженко.

Фото: росЗМІ

Не такий страшний "Циркон", як його малюють

Зараз росіяни продовжують розповідати про свою зброю, якій нема аналогів і лякати нею потенційних противників. Так напередодні саміту G7 у лютому 2023-го, на який запросили Володимира Зеленського, Росія вивела в море фрегат із ракетою "Циркон".

Крім залякування, обстріли "Цирконами" мають на меті випробування зброї в польових умовах, вважає військовий експерт Роман Світан.

"Такої зброї у росіян небагато, промислове виробництво не налагоджено. Швидше за все, ракета досі проходить випробування, на полі бою в тому числі", – зазначив Світан.

Як і "Кинджал", 3М22 є доволі дорогою ракетою, виробництво якої лише розгортається. Так у листопаді 2022 року повідомляли про замовлення на "кілька десятків" цих ракет з виготовленням у 2023 році.

У будь-якому випадку лютневий обстріл Києва продемонстрував, що українська ППО може впоратися з "цирконами". Це підтвердив і речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Не важливо, чи це ракета "Іскандер-М", "Кинджал" або "Циркон", адже вони однаково летять по балістичній траєкторії, і їх можуть збивати засоби протиповітряної оборони, такі як Patriot", – зазначив Ігнат.

Директор Defense Express Сергій Згурець вважає, що враження 3М22 над Києвом є руйнуванням чергового міфу про найсучаснішу російську зброю.

"Фактично йдеться про найновішу гіперзвукову ракету, яка створювалась противником для подолання систем протиповітряної протиракетної оборони, і (...) ракета була збита. Це означає, що під час цієї атаки засоби протиповітряної оборони, які прикривають Київ, справилися з новою, найбільш сучасною черговою гіперзвуковою ракетою противника під назвою "Циркон", – наголосив Згурець