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Аналітика

Ракетна атака на Київ та розвінчання надмірних характеристик ракет "Циркон". Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
25 березня, 2024 понедiлок
21:46
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

4 дні поспіль Росія проводить ракетні атаки по Україні. Ворог використовує різні типи ракет і дронів-камікадзе. А сьогодні, 25 березня, до цього арсеналу вкотре додалися й гіперзвукові ракети "Циркон"

Атака столиці ракетами "Циркон"

Отже, 4 дні поспіль Росія проводить ракетні атаки по різних областях України. Ворог використовує різні типи ракет і дронів-камікадзе. Якщо узагальнити офіційні дані командування Повітряних Сил, то противник використав десь 98 крилатих ракет і понад два десятки балістичних, мінімум 7 ракет "Кинджал" і 5 ракет Х-22. Але сьогодні, 25 березня, до цього арсеналу вкотре додалися й гіперзвукові ракети "Циркон".

Ми проаналізували уламки цих ракет, контактуючи з експертами різних міністерств. Дійсно, є підтвердження, що ворог цього разу застосував по столиці щонайменше 2 ракети "Циркон", які є найновішою та найбільш втаємниченою ракетою в арсеналі РФ, якій у Кремлі приписують "аналоговнєт" характеристики. Але ця ракета знову була перехоплена українськими зенітниками. Чому кажу знову, тому що це вже щонайменше 5-й випадок використання "Циркону" по Україні. Були удари по Запоріжжю, потім 7 лютого були два удари цими ракетами по Києву і зараз знову використання "Циркону" саме по столиці України.

ракета "Циркон"

Чому ми стверджуємо, що це саме "Циркон"? Тому що знайдені значно більші уламки у порівнянні з попереднім ударом по столиці. Всі ці уламки позначені індексами, які мають відношення до ракети 3М-22. І на декількох уламках є індекси 3Б-22, 3Л-22, які й підтверджують приналежність уламків до цієї ракети. Але виникають питання - якими технічними характеристиками ця ракета володіє? Як це впливає на нашу систему ППО?

Фактично, ворог говорить про те, що ця ракета має швидкість, яка становить 9 Махів. Тобто гіперзвукова ракета, яка щонайменше вдвічі швидше, ніж "Кинджал", що використовується для пуску з літаків. Але за характеристиками, які були зараз зафіксовані, можемо говорити про те, що на початковій ділянці траєкторії польоту ця ракета має швидкість у межах 5 Махів. Потім, на середній траєкторії, на висоті - близько 7 Махів. А вже в зоні, де "Циркон" збивали наші комплекси ППО - в межах 4-4,5 Маху. Тобто фактично ракета на цій ділянці не є гіперзвуковою, що є одним з розвінчань таких надмірних характеристик, про які говорить російська пропаганда.

Якщо говорити про дальність цієї ракети, то за різними оцінками вона коливається від 600 до 1000 км. Поки що ці показники потребують ще перевірки. З приводу точності, то є сумніви, що вона є високоточною ракетою, скоріш нагадує Х-22, яка бʼє по площі, а не по конкретних цілях, бо є сумніви в ефективності системи управління цією ракетою. "Циркон" збивається, що вкрай важливо. І це говорить про те, що американський комплекс Patriot цілком справляється з цією новою розробкою РФ.

Щодо темпів виготовлення ракет "Циркон", то поки що такі дані ми намагаємося зібрати, аналізувати й оцінювати. Думаю, що ці темпи є значно меншими, ніж темпи виготовлення "кинджалів". Нагадаю, що темпи виготовлення ракет "Кинджал" - десь 4 чи 6 ракет на місяць.

Ракета "Циркон" створювалася для запуску з пускових установок, які розміщуються на кораблях або на підводних човнах. "Циркон" не є ракетою, прийнятою на озброєння РФ, хоча російська сторона стверджує, що триває експериментальний період використання і застосування цієї ракети.

ракета "Циркон"

Фото: https://defence-ua.com/

Якщо вона запускалася з Криму, то скоріш за все запуск був з транспортно-пускових контейнерів, які могли бути прилаштовані до якихось пускових. Поки що ми не можемо чітко сказати, з якої пускової ця ракета запускається, але розуміємо, що стратегія протидії має охоплювати дві складові.

Перша - боротьба з цією ракетою шляхом систем ППО, ЗРК, що демонструють можливості комплексу Patriot, які є в розпорядженні української системи ППО.

Друга складова - полювання на самі пускові установки. Ця робота не виглядає простою, бо у противника є значна кількість різних ракет, які використовуються з пускових. Полювання на оперативно-тактичні ракети противника "Бастіон", "Іскандер" з використанням даних розвідки та, можливо, далекобійних систем ураження, які ми можемо отримувати від партнерів, є ще однією складовою для того, аби мінімізувати ризики від ракет "Циркон". Завдання непросте, але розуміємо, що протидія цим ракетам не має лише покладатися на те, скільки у нас є систем Patriot.

Ураження об'єктів Чорноморського флоту РФ

А далі поговоримо про ще одну тему, яка так само має відношення до ударної теми. У ніч на 24 березня Сили оборони України завдали ракетного удару по російських окупантах у Криму. Цей удар був комплексним, тому що він завдавався по російських кораблях, по системах управління і по летовищах. Наразі є супутникові знімки, які дозволяють зробити певні висновки, що саме вдалося уразити, а що ні. Поговоримо про те, які наслідки це має для системи оборони противника у поки що  окупованому Криму.

Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, дав коментар щодо ракетного удару українськими Повітряними силами по об'єктах противника у Криму. Це був комплексний удар, якщо говорити про використання засобів ураження, тому що могли ще працювати наші безпілотники. Окрім ураження центрального вузла зв'язку ЧФ РФ також уражені кілька російських кораблів, а ще маємо приємний бонус – ураження нафтобази. Супутникові знімки показують, що будівля центрального вузла зв'язку зсередини знищена. За начебто знайденими уламками російські окупанти стверджують, що це був удар ракетами SCALP. Заперечувати цю версію не будемо, візьмемо її просто до уваги, щоб розуміти, який саме засіб ураження міг бути використаний.

Військовий експерт додав щодо ураження російських кораблів, то там починається цікава історія, бо станом ще на 24 березня з'являлися два супутникових знімки, на яких видно було два кораблі проєкту 755, і говорилося про їхнє начебто пошкодження. Але потім з'ясувалося, що на одному зі знімків був критично вражений корабель "Ямал", у якого дуже велика дірка в борту за даними ГУР МО України. А другий корабель, на жаль, наш "Костянтин Ольшанський", який захопили росіяни у 2014 році. Щодо десантного корабля "Азов", зберігається певна інтрига. До речі, якщо брати заяви деяких офіційних речників, є ще інтрига щодо середнього розвідувального корабля "Іван Хурс". Ці всі дані будемо узагальнювати протягом найближчого тижня, бо будуть нові приємні аспекти.

Киричевський зауважив, що вибити центральний вузол зв'язку ЧФ РФ було дуже важливо, тому що у росіян змінилася система управління флотом, здається, ще з 1 січня 2024 року. Якщо раніше він підпорядкувався штабу південного округу у Ростові, то тепер підпорядковується напряму Москві, тобто по суті Кремлю і Путіну. Нині у росіян поламався зв'язок не тільки по горизонталі, а й по вертикалі також, і це після того, як з особистою інспекцією туди приїжджав міністр оборони РФ Шойгу. Ураження центру зв'язку може впливати на деморалізацію їхнього особового складу, бо після зміни командувача вони отримали ще болючіший удар. Якщо Сили оборони України у планах ставили задачу в першу чергу паралізувати саме Чорноморський флот як оперативно-стратегічне угруповання противника у Криму, а вже у другу чергу цілитися на Кримський міст, то ця задача поступово досягається, при чому саме паралізація ЧФ РФ.

Пан Іван зазначив, що у росіян цілими та готовими до застосування в Чорному морі залишилися 7 десантних кораблів. А ЧФ РФ можна привітати з тим, що у нього є тільки два десантних кораблі старого проєкту 1171 "Тапір", а інші 5 належать до Північного або Балтійського флотів РФ. І тут вже питання не стоїть про висадку на Одесу чи про логістику, бо є цікава та дотична новина. Російські ресурси визнають, що у них при вході на Кримській міст застрягло 2,5 тис. залізничних цистерн через те, що окупанти тепер бояться пропускати цистерни з паливом через Кримський міст, тому чекають, аби вивезти поромами й у тому числі десантними кораблями. Відповідно, треба більше зажадати операцію скоріше по знищенню Кримського мосту, ніж реалізацію російської маячні, що колись у них там вийде десант на Одесу. Цей шанс вони змарнували у березні 2022 року, а тепер про нього можуть навіть і не згадувати.

Теги:
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