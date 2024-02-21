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Війна з Росією: хроніка
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Росія двічі атакувала Київ та область експериментальною ракетою "Циркон"

21 лютого, 2024 середа
13:51
Війна з Росією гіперзвукова крилата ракета "Циркон"

Російська армія двічі запускала нову експериментальну ракету "Циркон" - одна ракета впала у Дніпровському районі, друга - у полі в місті Вишневе, що під Києвом

Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

Рувін пояснив, чому ця ракета не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам: 

  • По-перше, протикорабельна ракета 3М22 "Циркон" не летить зі швидкістю 8-9 Махів (близько 10 тисяч кілометрів на годину). За даними відповідних служб, на прикінцевій ділянці польоту ракета всього-на-всього долає 2500 кілометрів на годину.
  • По-друге, виникають великі сумніви щодо її точності. Ракети були уражені ППО й не досягли своїх цілей. Постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди.
  • По-третє, дослідники не побачили тієї руйнівної сили, яка має бути у протикорабельної ракети з майже 400 кілограмами вибухової речовини.

За словами Рувіна, ракета розроблялася насамперед як зброя проти авіаносців, потопити який дуже складно. Але навряд чи ця ракета впорається зі своїм прямим призначенням.

Що передувало

Вранці 7 лютого РФ запустила по Україні крилаті ракети та ударні безпілотники. Є влучання в різних областях, загинули люди. Вранці 7 лютого російські окупанти атакували Київ та область: внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини, щонайменше 40 постраждали в Голосіївському районі та троє — у Дніпровському. Серед них вагітна. У столиці пошкоджено магістраль теплопостачання та 2 високовольтні лінії - без опалення залишилися 355 житлових будинків

Російська Федерація під час масованої атаки по Україні 7 лютого випустила 64 повітряні цілі та витратила щонайменше $423 млн.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз попередньо встановив, що 7 лютого РФ атакувала Україну протикорабельною гіперзвуковою крилатою ракетою 3М22 "Циркон".

Росія використала свій гіперзвуковий ракетний комплекс "Циркон" під час атаки на Україну 7 лютого. Таким чином РФ намагається показати свої можливості.

Теги:
Росія
російська армія
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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