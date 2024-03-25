Росіяни у Криму переміщують польові артилерійські склади через удари Сил оборони, - Атеш
У тимчасово окупованому Криму російські загарбники масово переміщують польові артилерійські склади: це пов’язано з ударами Сил оборони України
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
За словами партизанів, ворог у Криму масово переміщує польові артилерійські склади у зв’язку з ударами українських Сил оборони по Севастополю та Гвардійському. Зазначено, що росіяни перекидали реактивні снаряди до РСЗВ "Ураган".
"Як уже відомо кримчанам, вони чудово детонують навіть від невеликого влучення", - підкреслюють в "Атеш".
Фото: "Атеш"Також партизани оприлюднили координати нового складу окупантів: 45.006723, 34.261420.
- Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також казали про пошкодження транспортної інфраструктури.
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