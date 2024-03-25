Росіяни у Криму переміщують польові артилерійські склади через удари Сил оборони, - Атеш

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

За словами партизанів, ворог у Криму масово переміщує польові артилерійські склади у зв’язку з ударами українських Сил оборони по Севастополю та Гвардійському. Зазначено, що росіяни перекидали реактивні снаряди до РСЗВ "Ураган".

"Як уже відомо кримчанам, вони чудово детонують навіть від невеликого влучення", - підкреслюють в "Атеш".

Фото: "Атеш"

Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також казали про пошкодження транспортної інфраструктури.

Також партизани оприлюднили координати нового складу окупантів: 45.006723, 34.261420.