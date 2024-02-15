Ракета-привид: ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Риженко про "циркон"
Стратегічний експерт компанії "Соната" капітан 1 рангу запасу ВМС Збройних Сил України Андрій Риженко прокоментував можливості російської ракети "циркон"
Про це він сказав в етері Еспресо.
"Циркон" - це така ракета-привид, дуже багато розмов, рекламні ролики крутять своїм. Відомо, що цю ракету відстріляв новітній фрегат "Адмірал Горшков" минулого року, коли проходив державне випробування в Російській Федерації й цей фрегат буде базуватися в Північному флоті", - пояснив Риженко.
За його словами, особливості ракети "циркон" полягають в тому, що вона розташована в транспортному контейнері, який може підходити під пускову установку, наприклад, на фрегаті типу "Адмірал Григорович", з якого зараз обстрілюють Україну.
"Ці ракети можуть завантажуватися на вже наявні кораблі й корвет типу "Буян", і в ці фрегати - без обмежень. Інша справа, що ця ракета нібито має дуже велику швидкість і ця швидкість не дозволяє, або значно зменшує можливості систем ППО перехоплювати їх. Тут також дуже багато питань, було виявлено два таких імовірних пуски по Україні - це Запоріжжя та Київ, де знайшли ці залишки ракети, - наголосив стратегічний експерт компанії "Соната". - Вони були випущені наприкінці минулого, початку цього року за маркуванням. Знову ж таки це одиничні позиції. Ніхто не знає скільки таких ракет взагалі й наскільки вони ефективні".
Риженко вважає, що це лише російський хід, а насправді ця ракета не така страшна.
Довідково. 3М22 Циркон − протикорабельна гіперзвукова крилата ракета прийнята на озброєння у січні 2023 року. Ворог заявляв про наступні характеристики: дальність − 600-1500 км, швидкість до 8-9 Мах, маса бойової частини близько 300-400 кг, довжина 8-10 м.
Що передувало
Вранці 7 лютого РФ запустила по Україні крилаті ракети та ударні безпілотники. Є влучання в різних областях, загинули люди. Вранці 7 лютого російські окупанти атакували Київ та область: внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини, щонайменше 40 постраждали в Голосіївському районі та троє — у Дніпровському. Серед них вагітна. У столиці пошкоджено магістраль теплопостачання та 2 високовольтні лінії - без опалення залишилися 355 житлових будинків
Російська Федерація під час масованої атаки по Україні 7 лютого випустила 64 повітряні цілі та витратила щонайменше $423 млн.
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз попередньо встановив, що 7 лютого РФ атакувала Україну протикорабельною гіперзвуковою крилатою ракетою 3М22 "Циркон".
Росія використала свій гіперзвуковий ракетний комплекс "Циркон" під час атаки на Україну 7 лютого. Таким чином РФ намагається показати свої можливості.
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