Є проблеми в ідентифікації ракети "Циркон": Defence Express про атаку РФ 7 лютого

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Мова йде про те, що скоріш за все була використана ракета "Циркон". Були знайдені уламки ракети, які дуже сильно фрагментовані, тобто залишилося мало. Однак на одному з уламків є дійсно маркування, яке відповідає "Циркону", - 3М22. Проблеми ідентифікації цієї ракети, аби точно сказати, що це "Циркон", чимось схожі на проблему ідентифікації ракет з КНДР", - зауважив військовий експерт.

За його словами, була попередня інформація про використану ракету з КНДР по Харкову, а потім, за 9-10 днів, офіційні особи в Україні сказали, що скоріше за все мова йде про північнокорейську ракету. Були припущення, що це ракета KN-23 чи KN-24.

"Чому так складно сказати, що це була ракета з КНДР, яку Пхеньян передав до Москви? Тому що ці ракети не залишали територію Північної Кореї, окрім випадку, коли десь падали в море під час випробувань. З "Цирконом" ситуація дуже схожа, бо навіть невідомо, як ця ракета виглядає. Вона не демонструвалася на виставках, немає ніде її фото. Якщо "Кинджал" показувався на парадах, є величезна кількість фото, то у випадку ракети "Циркон" нічого об'єктивно не відомо, крім того, що продукує сама РФ. Однак і в їхніх джерелах все змінюється, бо спочатку росіяни говорили про дальність у 400 км, потім 450 км, потім 600 км. Також казали, що швидкість 6 махів, після чого виходить російський ватажок, зазначаючи дальність – 1000 км, а швидкість 9 махів. Розмір бойової частини оцінений у межах 300-400 кг, а деякі джерела дають 500 кг", - прокоментував головний редактор Defence Express.

На його думку, інформація щодо ракети "Циркон" є доволі розмитою та незрозумілою.

"Навіть немає інформації який там двигун стоїть, а габарити ракети припущені, тому що вона запускається зі стандартних пускових установок, з яких відбувається запуск "калібрів" та "оніксів". Але не всі кораблі, які є носіями цих ракет, можуть запускати "Циркон". У РФ спеціально переробили фрегат "Адмірал Горшков" під цю ракету, зробивши більші пускові, можливо, через те, що ракета довша. Відповідно, щодо "Циркону" – це terra incognita (з лат.- невідома, незвідана земля). Треба набратися терпіння, щоб бути впевненими, що мова йде про "Циркони", - резюмував Олег Катков.