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Війна з Росією: хроніка
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РФ використовує комбінацію ракет і "шахедів" щоби завантажити ППО України і поцілити по важливих цілях, - ISW

8 лютого, 2024 четвер
05:59
Війна з Росією сили ППО

Комбінованими ударами по Україні 7 лютого Росія намагалася завантажити українську ППО, аби потужніші ракети ворога "досягли намічених цілей"

Про це пишуть фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

"Пакет ударів 7 лютого є знаком постійного змагання між Росією та Україною у сфері наступу-захисту-інновацій-адаптації у повітряному просторі, в якому беруть участь Україна та Росія", - йдеться у звіті.

Експерти зазначають, що українська протиповітряна оборона змогла збити більшість крилатих ракет Х-101/555/55 і безпілотників "Шахед", що може свідчити про те, що російські сили випустили ракети серії Х-101 і "Шахеди", щоб відволікти українську ППО.

При цьому, вказують експерти, українські сили не збили жодної крилатої ракети Х-22, балістичних ракет "Іскандер-М" або зенітно-ракетних комплексів С-300.

Аналітики припускають, що російські війська, можливо, спеціально розробили цей ударний пакет, щоб відволікти українську протиповітряну оборону комбінацією Х-101 і "шахедами", щоб забезпечити іншим ракетам досягнення запланованих цілей.

"Непідтверджені повідомлення про удари 3М22 "Циркон" також заслуговують на увагу, оскільки "цирконами" зазвичай стріляють з кораблів по інших кораблях або берегових цілях, тому російським силам, можливо, довелося адаптувати пускові установки "Циркон" для ураження цілей, розташованих досить далеко в глибині материка", - йдеться в огляді.

Крім того, на думку фахівців, російські сили, схоже, включили північнокорейські ракети в свої ударні комплекси, які, можливо, українським силам було складніше виявити і збити.

У звіті нагадують: ISW раніше оцінював, що Росія експериментує з ударними пакетами, які вона може нанести по Україні для досягнення максимального бажаного ефекту, і що Україна, своєю чергою, продовжує докладати зусиль для адаптації та реагування на нові російські ударні пакети.

Також зазначається і те, що удар по Києву цього разу припав на час візиту до Києва Верховного комісара ЄС Жозепа Борреля.

У зв'язку з цим ISW прийшов до висновку, що Росія, ймовірно, цілеспрямовано провела цю серію ударів і вибрала Київ мішенню для досягнення інформаційного ефекту в ЄС і колективному Заході, окрім інших цілей, які вона мала намір досягти в Україні.

  • У ніч з 6 на 7 лютого росіяни запустили ударні БПЛА типу "Shahed-136/131" по території України з південного напрямку. У Дніпропетровській області українські сили знищили два "шахеди", проте через уламки та інші влучання є руйнування.
  • Вранці 7 лютого РФ знову запустила по Україні крилаті ракети та ударні безпілотники. Є влучання на Харківщині та Миколаївщині.
  • Під час атаки українська ППО знищила 44 із 64 повітряних цілей ворога.

Теги:
ППО
безпілотник
ракетний удар
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