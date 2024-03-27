У Defence Express припустили, що росіяни зібрали всі наявні ракети "Циркон" у Криму

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо того, звідки росіяни запускали "Циркон", то поки що можемо лише будувати припущення на основі заяв російських пропагандистів. Ще у 2022 році росіяни прямим текстом заявляли, що ці ракети настільки "аналоговнєтні", що їх хочуть адаптувати й для запуску з берегових пускових установок комплексу "Бастіон", які налаштовані під ракети "Онікс", - зазначив Киричевський.

За словами військового експерта, також росіяни не приховували свого наміру адаптувати під "Циркон" так званий Об'єкт-100.

"Це підземний ракетний комплекс, який росіяни захопили у 2014 році у Криму й використовували для навчальних стрільб. Якщо враховувати сьогоднішні повідомлення речника Оперативного командування "Південь" про те, що окупанти зосередили кілька десятків "цирконів" у Криму, то виглядає так, що вони в Криму зібрали усі наявні ракети "Циркон", - додав Киричевський.