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У Defence Express припустили, що росіяни зібрали всі наявні ракети "Циркон" у Криму

27 березня, 2024 середа
18:55
Війна з Росією гіперзвукова крилата ракета "Циркон"

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський розповів, з чого росіяни могли запустити ракети "Циркон", якими вдарили по Києву 25 березня

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо того, звідки росіяни запускали "Циркон", то поки що можемо лише будувати припущення на основі заяв російських пропагандистів. Ще у 2022 році росіяни прямим текстом заявляли, що ці ракети настільки "аналоговнєтні", що їх хочуть адаптувати й для запуску з берегових пускових установок комплексу "Бастіон", які налаштовані під ракети "Онікс", - зазначив Киричевський.

За словами військового експерта, також росіяни не приховували свого наміру адаптувати під "Циркон" так званий Об'єкт-100.

"Це підземний ракетний комплекс, який росіяни захопили у 2014 році у Криму й використовували для навчальних стрільб. Якщо враховувати сьогоднішні повідомлення речника Оперативного командування "Південь" про те, що окупанти зосередили кілька десятків "цирконів" у Криму, то виглядає так, що вони в Криму зібрали усі наявні ракети "Циркон", - додав Киричевський.

  • Уранці понеділка, 25 березня, російські терористи завдали ракетного удару по столиці України. Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом дві балістичні ракети РФ. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ, що росіяни атакували Київ гіперзвуковими ракетами "Циркон", немає. 
  • Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила,  що Росія має кілька десятків балістичних ракет підвищеної дальності, але змушена застосовувати вже резервну зброю, що означає певний ступінь відчаю ворога.
  • У Повітряних силах наразі не можуть остаточно сказати, що під час удару по Києву 25 березня РФ застосувала саме "Циркон", проте якщо це підтвердиться, то це може означати, що у неї виник дефіцит зброї.
Теги:
Новини
Україна
Крим
зброя
ППО
російська армія
ЗСУ
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ракетний удар
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