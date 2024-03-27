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Війна з Росією: хроніка
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РФ продовжуватиме точковий терор з акцентом на столицю, - Гуменюк

27 березня, 2024 середа
01:56
Війна з Росією Наталія Гуменюк

Росія має кілька десятків балістичних ракет підвищеної дальності, але змушена застосовувати вже резервну зброю, що означає певний ступінь відчаю ворога

Про це зазначила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, те що ворог продовжує застосовувати балістику не тільки по південних регіонах, а й по столичному, говорить про те, що він доведений до певного ступеня відчаю.

"Він змушений застосовувати вже резервні засоби, які будуть нести за собою так звану "перемогу в тилах". Те що вони люблять продавати в пропагандистських джерелах як "ураження центрів прийняття рішень"", - пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що досвід показав, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде поширюватись аж до Київської області.

"Декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом в тому числі на столицю", - сказала речниця.

Гуменюк додала, що наразі для росіян пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і коли є загроза балістичного озброєння з півдня, то зазвичай на мапі тривог "червоніють" південні та південно-східні регіони.

  • Уранці понеділка, 25 березня, російські терористи завдали ракетного удару по столиці України. Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом дві балістичні ракети РФ. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ, що росіяни атакували Київ гіперзвуковими ракетами "Циркон", немає. 
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Київщина
ракетний удар
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