РФ продовжуватиме точковий терор з акцентом на столицю, - Гуменюк

Про це зазначила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, те що ворог продовжує застосовувати балістику не тільки по південних регіонах, а й по столичному, говорить про те, що він доведений до певного ступеня відчаю.

"Він змушений застосовувати вже резервні засоби, які будуть нести за собою так звану "перемогу в тилах". Те що вони люблять продавати в пропагандистських джерелах як "ураження центрів прийняття рішень"", - пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що досвід показав, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде поширюватись аж до Київської області.

"Декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом в тому числі на столицю", - сказала речниця.

Гуменюк додала, що наразі для росіян пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і коли є загроза балістичного озброєння з півдня, то зазвичай на мапі тривог "червоніють" південні та південно-східні регіони.