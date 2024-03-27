"Брак зброї": у Повітряних силах прокоментували застосування Росією ракет "Циркон"

Про це заявив речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш в етері "Радіо Свобода".

За словами Євлаша, тип ракети ще встановлюють у науково-дослідному експертному центрі.

Водночас він зауважив, що, якщо для атаки справді було застосовано "Циркон", це може свідчити про те, що Росія зіштовхнулась з дефіцитом іншого озброєння.

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"Взагалі цей тип ракет є протикорабельним, і він застосовується лише в окремих випадках, використовують різні пускові установки, типу "Бастіон", "Бал". Однак ми можемо сказати про те, що, якби в них, наприклад, було достатньо іншого типу ракет – "калібрів", "іскандерів", інших ракет – вони б застосовували їх", - сказав речник.