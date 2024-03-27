"Брак зброї": у Повітряних силах прокоментували застосування Росією ракет "Циркон"
У Повітряних силах наразі не можуть остаточно сказати, що під час удару по Києву 25 березня РФ застосувала саме "Циркон", проте, якщо це підтвердиться, то це може означати, що у неї виник дефіцит зброї
Про це заявив речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш в етері "Радіо Свобода".
За словами Євлаша, тип ракети ще встановлюють у науково-дослідному експертному центрі.
Водночас він зауважив, що, якщо для атаки справді було застосовано "Циркон", це може свідчити про те, що Росія зіштовхнулась з дефіцитом іншого озброєння.
Читайте також: "Циркони" на Київ: що відомо про "гіперзвукові" ракети, якими росіяни вкотре обстріляли столицю
"Взагалі цей тип ракет є протикорабельним, і він застосовується лише в окремих випадках, використовують різні пускові установки, типу "Бастіон", "Бал". Однак ми можемо сказати про те, що, якби в них, наприклад, було достатньо іншого типу ракет – "калібрів", "іскандерів", інших ракет – вони б застосовували їх", - сказав речник.
- Уранці понеділка, 25 березня, російські терористи завдали ракетного удару по столиці України. Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом дві балістичні ракети РФ. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ, що росіяни атакували Київ гіперзвуковими ракетами "Циркон", немає.
- Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що Росія має кілька десятків балістичних ракет підвищеної дальності, але змушена застосовувати вже резервну зброю, що означає певний ступінь відчаю ворога.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.95 Купівля 38.95Продаж 39.44
- EUR Купівля 42.25Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе