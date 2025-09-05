Осінній наступ росіян буде ще менш вдалим, ніж літній, але зросте кількість атак на міста, - командир 423-го ОББС "Скіфські грифони"
Російський осінній наступ, ймовірно, буде ще менш успішним, ніж літній, однак зросте інтенсивність атак на українські міста та позиції ЗСУ
Про це в ефірі Еспресо сказав командир 423-го ОББС "Скіфські грифони", підполковник Віталій Герсак.
"Осінній наступ росіян буде ще менш вдалим, ніж літній. Наші пілоти дронів чекають, коли впаде зеленка, і місця скупчення ворога стануть більш помітними. Тому на землі їхні переваги з початку осені однозначно погіршаться", - зазначив Герсак.
За словами командира 423-го ОББС "Скіфські грифони", восени зросте кількість загроз із повітря. І насамперед - це ракетно-дронові атаки по містах і бомбардування позицій українських захисників.
"Але це не буде наступ у класичному розумінні цього слова. Це буде тиск, терор мирного населення в тилу, продовження тактики випаленої землі. Якщо окупанти хочуть з нами воювати, нехай воюють на фронті, де відбуваються бойові дії, а не чіпають цивільне населення і не воюють із ним", - наголосив Герсак.
- За добу 4 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 172 бойових зіткнення. На Покровському Сили оборони зупинили 47 штурмів ворожої армії.
