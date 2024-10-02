Осінній призов до армії РФ: на ТОТ Луганщини загарбники почали посилені перевірки чоловіків
На тлі підписаного в Кремлі указу про проведення осіннього призову до російської армії загарбники на тимчасово окупованій Луганщині розпочали посилені перевірки чоловіків
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Осінній призов із 1 жовтня оголошено Кремлем. На окупованих територіях розуміють, що це звичайне узаконення примусової мобілізації. Посилені перевірки чоловіків вже розпочалися", - наголосив він.
Так, на трасах навколо Луганська окупанти зупиняють кожну автівку чи автобус, вимагаючи пред’явити військовий квиток з оновленою позначкою про облік.
За даними ОВА, у разі відсутності такої позначки мешканців відправляють до військкомату. У найгіршому випадку це означатиме початок процедури позбавлення громадянства РФ, а потім - фронт.
- Російський диктатор Володимир Путін 30 вересня підписав указ про проведення осіннього призову до армії РФ, у межах якого мають залучити 133 тис. осіб.
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