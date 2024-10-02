Осінній призов до армії РФ: на ТОТ Луганщини загарбники почали посилені перевірки чоловіків

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Осінній призов із 1 жовтня оголошено Кремлем. На окупованих територіях розуміють, що це звичайне узаконення примусової мобілізації. Посилені перевірки чоловіків вже розпочалися", - наголосив він.

Так, на трасах навколо Луганська окупанти зупиняють кожну автівку чи автобус, вимагаючи пред’явити військовий квиток з оновленою позначкою про облік.

За даними ОВА, у разі відсутності такої позначки мешканців відправляють до військкомату. У найгіршому випадку це означатиме початок процедури позбавлення громадянства РФ, а потім - фронт.