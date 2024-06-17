ОСУВ "Хортиця" назвало напрямки, де точаться найжорстокіші бої

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Найбільш інтенсивні та жорстокі бої тривають як на Покровському, так і Курахівському напрямках. Саме Покровський напрямок вже не перший місяць залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Лише за минулий тиждень там було відбито 240 атак, а для порівняння зазначу, що у попередній тиждень відбулися 252 атаки. Тобто це говорить про те, що ворог не полишає спроб і на сьогодні не зменшує інтенсивності проведення своїх наступальних дій", - прокоментував Назар Волошин.

За його словами, противник концентрує свої зусилля у районі населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Невельське, Яснобродівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка та Нетайлове.

"Вже за сьогодні 17 червня на цьому напрямку відбулося 20 ворожих атак. Однак ситуація ускладнюється тим, що противник не припиняє спроб. Проте наші воїни докладають зусиль, аби не допустити просування загарбників вглиб території України. За минулу добу окупанти зазнали значних втрат на тому напрямку, понад 300 було вбито та поранено російських вояк. Звісно, знищили та пошкодили кілька одиниць ворожої бронетехніки, а також 5 бліндажів разом з окупантами", - зауважив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".