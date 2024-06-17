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За минулу добу на фронті відбулося 123 боєзіткнення, окупанти намагаються атакувати на 8 напрямках, - Генштаб

17 червня, 2024 понедiлок
11:46
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Найактивніше російські загарбники атакують позиції Сил оборони на Покровському, Курахівському і Лиманському напрямках

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10:00 17 червня.

Так, минулої доби загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 45 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 66 КАБів), здійснив понад 3500 обстрілів, в тому числі 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також ворог втратив два, танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 8 БПЛА ОТР, 24 автомобілі та 12 одиниць спеціальної техніки.

За добу, що минула, авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження особового складу противника.

Від початку доби вже відбулося 42 боєзіткнення: ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська. Бойові дії тривають. За уточненою інформацією, на цьому напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими, знищено два автомобілі та одиницю спецтехніки агресора. Крім того, уражено 33 укриття особового складу противника та склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку відбувається бій з окупантами в районі Піщаного. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку ворог активно атакує в районах Греківки, Макіївки та Торського. Загалом триває сім боєзіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України.

Два ворожих штурми українських позицій продовжуються неподалік Виїмки та Роздолівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося два безуспішних для окупантів бойових зіткнення поблизу Кліщіївки.

За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив 14 спроб витіснити з позицій наших захисників. Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої ворог найбільш активний.

Вчора на Покровському напрямку, за уточненою інформацією, ворог зазнав суттєвих втрат: 321 окупанта вбито та поранено, наші воїни знищили та пошкодили по одній бойовій броньованій машині. Також уражено п’ять бліндажів окупантів.

На Курахівському напрямку противник намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Чотири атаки загарбників українськими воїнами успішно відбито. Триває штурм біля Красногорівки. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали 60 осіб вбитими та пораненими, знищено ворожу станцію РЕБ.

На Оріхівському напрямку агресор безуспішно намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій в районах Роботиного та Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції. Подекуди проводять активні дії. Так, зокрема, на Донеччині українські воїни захопили ворожий танк та взяли у полон декілька російських окупантів.

Водночас загарбники від початку цієї доби здійснили 27 ударів дронами-камікадзе та понад 500 разів обстріляли позиції наших військ і мирні населені пункти.

  • Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1080 військових і десятки одиниць техніки російської окупаційної армії.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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