Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні", - написав він.

Як повідомив конгресмен-республіканець Дон Бейкон, за відповідне рішення проголосували 353 законодавці, проти — 76.

Усі 76 депутатів, які підтримали поправку конгресвумен-республіканки Мерджорі Тейлор Грін про обмеження допомоги Україні, є представниками Республіканської партії.

Наразі оборонний законопроєкт, у який включено положення про подальше фінансування допомоги Україні, має бути узгоджений із відповідним документом, який готує Сенат США. Після узгодження остаточну версію законопроєкту буде винесено на голосування обох палат Конгресу.