Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні
Нижня палата Конгресу США підтримала продовження постачання військової допомоги Україні
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
"Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні", - написав він.
Як повідомив конгресмен-республіканець Дон Бейкон, за відповідне рішення проголосували 353 законодавці, проти — 76.
Усі 76 депутатів, які підтримали поправку конгресвумен-республіканки Мерджорі Тейлор Грін про обмеження допомоги Україні, є представниками Республіканської партії.
Наразі оборонний законопроєкт, у який включено положення про подальше фінансування допомоги Україні, має бути узгоджений із відповідним документом, який готує Сенат США. Після узгодження остаточну версію законопроєкту буде винесено на голосування обох палат Конгресу.
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