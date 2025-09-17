Партизани "Атеш" пошкодили залізничний вузол під Єкатеринбургом, через який РФ постачала на фронт бронетехніку та пальне

Про це рух повідомив у telegram.

"АТЕШ паралізував залізничний вузол під Єкатеринбургом - під загрозою вся військова логістика Росії. Наш агент провів диверсію залізницею біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. Це спричинило збою руху ешелонів усім стратегічних напрямах", – розповіли в матеріалі.

Зазначено, що через уражений вузол окупанти поставляли боєкомплект, бронетехніку, пальне та особовий склад на фронт і до заводів та складів на півночі та сході.

"Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди по тилу армії", – підкреслили в "Атеш".