Партизани "Атеш" пошкодили залізничний вузол під Єкатеринбургом, через який РФ постачала на фронт бронетехніку та пальне
Партизанський рух "Атеш" паралізував залізничний вузол під Єкатеринбургом, через який росіяни поставляли на фронт в Україну бронетехніку, пальне, а також особовий склад
Про це рух повідомив у telegram.
"АТЕШ паралізував залізничний вузол під Єкатеринбургом - під загрозою вся військова логістика Росії. Наш агент провів диверсію залізницею біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. Це спричинило збою руху ешелонів усім стратегічних напрямах", – розповіли в матеріалі.
Зазначено, що через уражений вузол окупанти поставляли боєкомплект, бронетехніку, пальне та особовий склад на фронт і до заводів та складів на півночі та сході.
"Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди по тилу армії", – підкреслили в "Атеш".
- 14 вересня партизанський рух "АТЕШ" повідомив про проведення диверсії на залізничній лінії в Адиге-Хабльському районі Карачаєво-Черкеської Республіки Росії.
- Біла Церква
