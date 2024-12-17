Партизани "Атеш" працюють, щоб зірвати наступ РФ на Запорізькому напрямку

Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.

У жовтні агент "Атеш", який служить угрупованні російських військ "Восток" передав дані про розміщення командного пункту та особистого складу 147-го інженерно-саперного полку терористів у Запорізькій області.

"Отримана інформація була оперативно передана Силам оборони України для подальшого реагування і точно завадить окупантам у їх намаганнях наступати на південь і схід України", - пише "Атеш".

Підрозділ було створено у Бурятії перед повномасштабним вторгненням. Він практично на 100% укомплектований новими зразками військової та спеціальної техніки.

"Безліч російських військовослужбовців стають частиною нашого руху. Вони усвідомлюють справжні наслідки війни та бажають кращого майбутнього як для України, так і для самої Росії", - зізнались в "Атеш".