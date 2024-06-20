Партизани "Атеш" розвідали військову базу росіян в окупованому Луганську

Про це повідомляє "Атеш" у Telegram.

Партизанові вдалось виявити базу окупанта в результаті спостереження за військовою технікою росіян.

"Ми встановили, що ця точка належить 7-й окремій мотострілецькій бригаді, в/ч 08807. Раніше InformNapalm повідомляли про базу "ТрансПеле", яку РФ з 2014 року використовує для паркування військової техніки", - зазначає рух.

Також агенти оприлюднили координати росіян: 48.538328, 39.354367.