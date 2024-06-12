У Криму поменшало росіян: партизани надали звіт щодо військових об'єктів у районі Комишової бухти
Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку та надали звіт щодо військових об'єктів у районі Комишової бухти, що в тимчасово окупованому Криму
Про це інформує рух "Атеш".
"За минулий тиждень агенти "Атеш" провели детальну перевірку за воєнними об'єктами в районі Комишової бухти біля морського порту. Було підтверджено значне скорочення особового складу на території центру підготовки військових рятувальників і водолазних спеціалістів, що є результатом успішних ударів Сил оборони України по скупченнях військ", - йдеться у повідомленні.
Партизани також розвідали і мету застосування радіолокаційної станції ворога біля нафтосховища.
"Крім того, наші агенти виявили, що радіолокаційна станція Каста-2Е2, розміщена біля нафтосховища, використовується для виявлення низьколітаючих ракет СОУ. Після ряду атак по флоту і системах ППО ворога, окупанти опинились у стані страху і призупинили навчання у центрі підготовки", - розповідають в "Атеш".
- 12 червня стало відомо, що партизанський рух "Атеш" провів диверсійні заходи у місті Клин Московської області. Унаслідок цього знищено станцію супутникового зв'язку Р-441 "Злива".
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