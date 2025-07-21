Партизани "Атеш" розвідали завод із виробництва деталей до російських винищувачів у Санкт-Петербурзі

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

"Агенти нашого руху обстежили стратегічно важливе підприємство "Красний Октябрь" у Санкт-Петербурзі (координати: 59.996630, 30.365872)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Атеш", завод спеціалізується на виробництві та ремонті силових агрегатів для вертольотів серій "Мі" та "Ка", коробок літакових агрегатів, газотурбінних двигунів та турбостартерів для винищувачів "МіГ" та "Су".

"Ці комплектуючі відіграють ключову роль у забезпеченні бойової авіації, яка використовується для атак проти України та перекидання окупаційних військ", - пояснили партизани.

Під час операції агенти "Атеш" зафіксували високий рівень охорони: об’єкт оточено парканом із колючим дротом, працює цілодобове відеоспостереження, діє пропускний режим, а на території чергує озброєна охорона. Також помічено активну логістику — постійний рух транспорту, злагоджену систему логістики.

"Вся зібрана інформація — маршрути, охорона, структура об'єкта і персонал — вже передана Силам оборони України. "Атеш" продовжує системно розкривати критичні вузли військової машини Росії. Кожна операція — внесок у нашу спільну перемогу", - підсумували в "Атеш".