Партизани знищили релейну шафу біля Тули: порушено поставки зброї окупантів на фронт
Партизанський рух "Атеш" вдарив по ключовій логістиці окупантів - знищив релейну шафу під Тулою. Диверсія порушила постачання російської зброї на фронт
Про це повідомляє пресслужба "Атеш".
Агент руху успішно здійснив диверсію на залізничній інфраструктурі в районі міста Тула — ключовому транспортному вузлі, який відіграє стратегічну роль у забезпеченні оборонної промисловості Російської Федерації.
Згідно з повідомленням руху, внаслідок умисного пошкодження обладнання на залізничній ділянці відбулися серйозні збої у русі потягів. Це призвело до порушення регулярних постачань боєприпасів, озброєння та товарів подвійного призначення, які виготовляються на оборонних підприємствах регіону — зокрема КБП, Туламашзаводі, патронному заводі та машинобудівних об’єктах.
Затримки у відвантаженні продукції військово-промислового комплексу Росії викликали не лише логістичний колапс, але й психологічний ефект — посилили тривожність серед особового складу та працівників заводів, які обслуговують армію РФ.
У русі "Атеш" зазначили, що подібні акції — це прицільні удари по критичній логістиці ворога, спрямовані на підрив функціональності окупаційної машини зсередини. Активісти запевняють, що продовжать діяти там, де російське керівництво вважає ситуацію контрольованою.
- Агенти руху "Атеш" продовжують активну розвідку та викриття систем ППО на території Ленінградської області РФ.
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