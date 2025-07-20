Партизани знищили релейну шафу біля Тули: порушено поставки зброї окупантів на фронт

Про це повідомляє пресслужба "Атеш".

Агент руху успішно здійснив диверсію на залізничній інфраструктурі в районі міста Тула — ключовому транспортному вузлі, який відіграє стратегічну роль у забезпеченні оборонної промисловості Російської Федерації.

Згідно з повідомленням руху, внаслідок умисного пошкодження обладнання на залізничній ділянці відбулися серйозні збої у русі потягів. Це призвело до порушення регулярних постачань боєприпасів, озброєння та товарів подвійного призначення, які виготовляються на оборонних підприємствах регіону — зокрема КБП, Туламашзаводі, патронному заводі та машинобудівних об’єктах.

Затримки у відвантаженні продукції військово-промислового комплексу Росії викликали не лише логістичний колапс, але й психологічний ефект — посилили тривожність серед особового складу та працівників заводів, які обслуговують армію РФ.

У русі "Атеш" зазначили, що подібні акції — це прицільні удари по критичній логістиці ворога, спрямовані на підрив функціональності окупаційної машини зсередини. Активісти запевняють, що продовжать діяти там, де російське керівництво вважає ситуацію контрольованою.