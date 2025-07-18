Партизани розсекретили позиції ППО біля важливих об'єктів у Ленінградській області

Про це повідомляє пресслужба руху.

Партизани зафіксували позиції комплексів "Панцир-С1", які окупанти використовують для прикриття своїх стратегічних об'єктів.

"Полювання на російську ППО йде успішно — і "Атеш" допомагає у цьому щодня. Завдяки точним координатам, переданим нашими агентами, Сили оборони України отримують можливість завдавати результативних ударів. Противник втрачає щит і стає вразливим", - зазначили у підпіллі.