Партизани розсекретили позиції ППО біля важливих об'єктів у Ленінградській області
Агенти руху "Атеш" продовжують активну розвідку та викриття систем ППО на території Ленінградської області РФ
Про це повідомляє пресслужба руху.
Партизани зафіксували позиції комплексів "Панцир-С1", які окупанти використовують для прикриття своїх стратегічних об'єктів.
"Полювання на російську ППО йде успішно — і "Атеш" допомагає у цьому щодня. Завдяки точним координатам, переданим нашими агентами, Сили оборони України отримують можливість завдавати результативних ударів. Противник втрачає щит і стає вразливим", - зазначили у підпіллі.
- Росіяни уночі четверга, 17 липня, поскаржилися на атаку безпілотників на російську столицю: заявляють, що дрони збила ППО.
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