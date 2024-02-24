Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Партизани "Атеш" виявили розташування російської техніки та військових в окупованому Криму

Партизани "Атеш" виявили розташування російської техніки та військових в окупованому Криму

24 лютого, 2024 субота
14:39
Війна з Росією Крим

Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували розташування російської техніки та військових у тимчасово окупованому Криму

Про це пише телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

Вказано, що особовий склад і техніку окупантів партизани виявили в селі Добрушине Сакського району.

"Окупанти розмістилися на околиці села в будинках місцевих жителів. Найімовірніше, тут розташований командний пункт ЗРК С-400, який розміщено біля села Шаумян, а також особовий склад, що виїжджає на чергування", - йдеться у повідомленні. 

Координати об'єкта: 45.37329896813351, 33.358355524397304.

  • Раніше партизани зафіксували місце розташування російського дивізіону С-400 у Сакському районі тимчасово окупованого Криму. 
Теги:
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагонуПольські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону
23 лютого, 2024 п'ятниця
Польські аграрії заявили про наміри заблокувати кордон із Німеччиною
ООН світ війна з Росією Дмитро Кулеба
24 лютого, 2024 субота
Понад 50 країн світу вимагають у РФ виконати вимогу Міжнародного суду ООН й припинити війну в Україні, - заява
Урсула фон дер Ляєн
24 лютого, 2024 субота
До Києва прибули світові лідери до другої річниці повномасштабної війни
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.29
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
24 лютого
16:06
Ексклюзив
Євген Магда
Це не тільки солідарність з Україною: політолог Магда про візит світових лідерів до Києва 24 лютого
16:02
OPINION
Сергій Марченко
Авдіївка. "...А потім повісили кругом свої таблички"
16:00
Інтерв’ю
Каховське водосховище
Україна лише виграє від втрати Каховського водосховища, відновлювати його не потрібно, - еколог Олексій Василюк
15:37
У Москві активісти кладуть квіти до пам'ятника Лесі Українки на честь другої річниці вторгнення РФ
15:37
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Сьогодні перспективи перемоги України у війні дуже високі, - генерал Мусаєв
15:26
Путін та Кім Чен Ин
З вересня 2023 року КНДР поставила Росії понад 10 тис. контейнерів з боєприпасами, - Держдеп
15:06
Ексклюзив
Маріуполь
Дотепер маріупольці ставлять питання, як окупанти за 3 дні змогли дійти до міста, - Андрющенко
15:06
Оновлено
Україна
"Два роки, як Україна надихає світ": західні лідери до другої річниці повномасштабного вторгнення
15:03
Ілюстративне фото
З п'яти населених пунктів Мар'їнської громади на Донеччині евакуювали усіх дітей
14:37
Оновлено
Урсула фон дер Ляєн
До Києва прибули світові лідери до другої річниці повномасштабної війни
14:36
літак ДРЛВ А-50 ВКС
Увесь екіпаж збитого російського літака А-50 загинув, - ЗМІ
14:33
діти, війна з Росією
Україна повернула ще двох дітей із тимчасово окупованої Луганщини
14:31
Литва прапор
Європа не може бути в безпеці без безпечної України, - міністерка фінансів Литви закликала використати заморожені активи РФ на підтримку України
14:09
збита ракета, Київ 9 травня
Росія обстрілює ракетами Україну вдень 24 лютого
14:07
OPINION
Сергій Громенко
Війну спричинили всі, хто копав "російську колію"
14:00
Ексклюзив
Путін
Путін загнаний у ті умови, коли він не може зупинити свою агресію проти України, - генерал Мусаєв
13:53
Оновлено
Україна Британія
Британія оголосила про виділення пакета артбоєприпасів для України на $310 млн та гуманітарної допомоги на $10,7 млн
13:48
боєприпаси 155 мм
Голова закордонного комітету бундестагу закликав союзників скуповувати боєприпаси для України по всьому світу
13:46
Приватний космічний апарат Odysseus впав на бік на Місяці
13:36
Андрус Мерило
Рішення Заходу про заборону українським військовим бити по території РФ було помилковим, - майбутній командувач ЗС Естонії
13:27
Ексклюзив
Китай та росія
Нові санкції США проти РФ можуть торкнутися китайських компаній, - американський політик Фрід
13:05
Greenpeace Німеччини
Hands off Ukraine: Greenpeace Німеччини провели акцію протесту біля посольства РФ у Берліні
12:55
Зеленський з Гостомеля звернувся до українців
"На 730 днів ближчі до перемоги": у річницю вторгнення РФ Зеленський із Гостомеля звернувся до українців
12:54
У Польщі висипали українське зерно
У Польщі невідомі вкотре висипали з вагонів українську квасолю
12:51
Ємен, хусити
У США заявили, що обстріл хуситами британського судна з добривами загрожує екологічною катастрофою
12:35
OPINION
Ірина Федорів
Столара партійний з’їзд позбавив мандату 2 роки тому. Чому він досі нардеп?
12:27
Олексій Навальний
Російські слідчі погрожують поховати Навального в колонії
12:25
Меморіальні заходи з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення в Ірпені
В Ірпені відбуваються меморіальні заходи з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення
12:15
Klisters Mins
Латвійський спортсмен пробіжить 100 км без їжі та одягу, щоб заохотити людей донатити на дрони для України
12:11
Діти
Понад 2 млн виїхали, 528 загинули, 1230 поранено: Зеленська розповіла, як два роки війни вплинули на дітей в Україні
12:04
OPINION
Вадим Денисенко
Мета нашої війни — зміни у головах росіян
11:58
Хімічна зброя
"ЗСУ застосовували американські хімічні боєприпаси проти армії РФ": кремлівські ЗМІ поширюють черговий фейк
11:55
В'ячеслав Лебедєв
У Росії помер голова верховного суду Лебедєв
11:49
електроенергія
Запорізька АЕС вже три дні залишається на одній лінії живлення: ситуація в енергосистемі станом на 24 лютого
11:42
На фото: Київ
Від Kiew до Kyjiw: МЗС Німеччини змінило написання української столиці
11:38
Втрати РФ
Британська розвідка оцінила втрати РФ за два роки повномасштабного вторгнення
11:34
НАТО, державний прапор України
Питання не "якщо", а "коли": Столтенберг про вступ України до НАТО
11:13
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Палаючих російських літаків стане ще більше, - Сирський
11:02
Атака на Київ у ніч на 30 травня
У Києві з 24 лютого 2022 року загинули майже 200 цивільних людей, - Кличко
11:00
Інтерв’ю
Ярини Чорногуз
Програти війну за ідентичність: військова Ярина Чорногуз про булінг україномовних дітей у школах і мобілізацію жінок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV