Партизани "Атеш" виявили розташування російської техніки та військових в окупованому Криму

Про це пише телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

Вказано, що особовий склад і техніку окупантів партизани виявили в селі Добрушине Сакського району.

"Окупанти розмістилися на околиці села в будинках місцевих жителів. Найімовірніше, тут розташований командний пункт ЗРК С-400, який розміщено біля села Шаумян, а також особовий склад, що виїжджає на чергування", - йдеться у повідомленні.

Координати об'єкта: 45.37329896813351, 33.358355524397304.