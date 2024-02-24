Партизани "Атеш" виявили розташування російської техніки та військових в окупованому Криму
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували розташування російської техніки та військових у тимчасово окупованому Криму
Про це пише телеграм-канал руху спротиву "Атеш".
Вказано, що особовий склад і техніку окупантів партизани виявили в селі Добрушине Сакського району.
"Окупанти розмістилися на околиці села в будинках місцевих жителів. Найімовірніше, тут розташований командний пункт ЗРК С-400, який розміщено біля села Шаумян, а також особовий склад, що виїжджає на чергування", - йдеться у повідомленні.
Координати об'єкта: 45.37329896813351, 33.358355524397304.
- Раніше партизани зафіксували місце розташування російського дивізіону С-400 у Сакському районі тимчасово окупованого Криму.
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